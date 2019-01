Prinz William checkt mit Wollpulli und Rucksack ein

Mit Prinz William hat das diesjährige WEF einen hochkarätigen Gast aus dem britischen Königshaus nach Davos gelockt. Der 36-Jährige kam am Montagabend in den Bündner Bergen an – ganz gemütlich in einem dicken Wollpullover und mit schwarzem Rucksack.



Die Ankunft der Nummer zwei der britischen Thronfolge hielt ein Online-Redaktor der «Schweizer Illustrierten» mit dem Handy fest.

Wo Prinz William schläft

Während seines Aufenthalts weilt William im Steigenberger Grandhotel Belvédère. Das drittgrösste Hotel von Davos beherbergt seit Jahren Staatspräsidenten, Chefs von internationalen Firmen und Stars.

Aber auch Mitglieder europäischer Königshäuser waren bereits Gäste im 5-Sterne-Haus, wie das Online-Portal der «Schweizer Illustrierten» berichtet. Rund um das WEF finden dort auch zahlreiche Veranstaltungen statt.

Wann man Prinz William sieht

Prinz William selbst hat heute Nachmittag seinen ersten Einsatz. Um 14.15 Uhr interviewt er auf der Bühne den britischen Forscher Sir David Attenborough und spricht mit ihm über die Bedeutung der Naturwelt.

Am Mittwoch nimmt Prinz William um 16 Uhr an einer Podiumsdiskussion über psychische Gesundheit teil.

