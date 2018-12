Prinz William kommt in die Schweiz

Vom 22. bis 25. Januar 2019 findet das jährliche Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Neben zahlreichen Politikern wie US-Präsident Donald Trump (72) und internationalen Unternehmern bekommt das WEF kommendes Jahr auch royalen Besuch.

Umfrage Freust du dich auf den Schweiz-Besuch von Prinz William? Sehr, ich bin ein grosser Fan der britischen Königsfamilie.

Ist mir eigentlich egal.

Was hat er am WEF zu suchen? So unnötig, finde ich.

Ich werde auf jeden Fall hinfahren. Vielleicht sehe ich ihn ja sogar.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Wie der Kensington-Palast am Mittwochabend auf seiner offiziellen Twitter-Seite verkündete, wird Prinz William in die Schweiz reisen und auf der Bühne ein Interview mit dem 92-jährigen Sir David Attenborough führen. Der 36-Jährige wird mit dem britischen Tierfilmer über seine langjährige Arbeit als Forscher und die Bedeutung der Naturwelt sprechen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich William und David bei einer wichtigen Veranstaltung treffen. Bereits bei den Tusk Conversation Awards 2016 würdigte der dreifache Vater die Arbeit des Wissenschaftlers.

The Duke of Cambridge will take part in a conversation with Sir David Attenborough on-stage next month at the 2019 World Economic Forum in @Davos. pic.twitter.com/yZCh1y9JsW — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19. Dezember 2018

Diskussion über psychische Gesundheit

Am nächsten Tag wird der Queen-Enkel zudem an einer Podiumsdiskussion über psychische Gesundheit teilnehmen, wo er darauf aufmerksam machen möchte, dass die «wichtigsten Arbeitgeber der Welt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von psychisch gesunden Arbeitnehmer und Arbeitsplätzen spielen». So heisst es in der Mitteilung des Königshauses.

The Duke will also join a panel discussion on mental health, and will use the opportunity to highlight his belief that the world’s major employers have a vital role to play in promoting mentally healthy societies and workplaces. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19. Dezember 2018

Für Prinz William ist die Reise in die Schweiz fast schon ein Heimspiel. In Klosters GR verbrachte der Royal schliesslich mehrere Jahre lang seine Winterferien. Gemeinsam mit Papa Prinz Charles (70) und Bruder Harry (34) wedelte er die Pisten hinab, fuhr Schlitten und posierte geduldig für die Fotografen.

Im Jahr 2005 gestand er während seiner Ferien in Davos nicht nur seinem Vater, sondern auch der Weltöffentlichkeit seine Liebe zu Kate Middleton (36) – mittlerweile Herzogin von Cambridge und Mutter seiner drei Kinder, Prinz George (5), Prinz Charlotte (3) und Prinz Louis.

(kao)