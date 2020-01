Prinz William spricht über sein Verhältnis zum Bruder

Auf Schloss Sandringham kommt es am Montag zum Krisentreffen, nachdem Prinz Harry vor wenigen Tagen angekündigt hatte, dass sich er und seine Frau Meghan aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückziehen wollen. Dann wird Harry auch auf seinen älteren Bruder William treffen.

Dieser zeigte sich gemäss einem Bericht der «Sunday Times» traurig über die jüngsten Entwicklungen. Er soll sich einem Freund anvertraut und gesagt haben: «Bislang konnte ich immer meinen Arm um seine Schulter legen. Das kann ich jetzt nicht mehr. Wir sind keine Einheit mehr.»

William sei frustriert, dass sein Bruder nicht mehr Teil des Teams sein wolle. «Ich bin traurig. Alles, was wir tun können, was ich tun kann, ist, sie zu unterstützen versuchen.» Er habe aber noch die Hoffnung, dass irgendwann einmal alle wieder im selben Boot sitzen werden.

ROYAL EXCLUSIVE: The Duke of Cambridge speaks of his “sadness” at the broken bond with Prince Harry and his sorrow that the royal family is no longer a “team”. Prince William: “I’ve put my arm around my brother all our lives and I can’t do that anymore...I’m sad about that.” pic.twitter.com/EfYytgrf0T