Dianas Tod war für Harry «Verlust von Sicherheit»

Drei Tage nach der Geburt seines Sohnes Archie rief Prinz Harry wieder die Pflicht. Der 34-Jährige reiste am Donnerstag in die Niederlande, wo er den Jahres-Countdown der Invictus Games einläutete, die 2020 in Den Haag stattfinden.

Während seines Besuches war der frischgebackene Vater auch in Plauderlaune. Laut dem «Standard» sprach der Queen-Enkel nämlich mit dem ehemaligen Soldaten Dennis van der Stroon (31) ganz stolz über seinen Nachwuchs.

Nachdenkliche Momente in Holland

Prinz Harry sei «erstaunt über die Wunder dieser Welt und darüber, dass sein Kind so viele Menschen glücklich gemacht» habe, verrät der Athlet. «Er erzählte mir, dass Archie nun der neue Fokus und das neue Ziel in seinem Leben sei und dass er froh sei, dass sein Sohn bisher noch sehr ruhig sei.»

In der Unterhaltung mit van der Stroon hatte Harry auch emotionale Momente – und sprach offen über den Tod von Prinzessin Diana. «Harry sagte, dass der Verlust der eigenen Mutter sich wie der Verlust von Sicherheit anfühle. Eine Sicherheit, die man als Sohn wirklich brauche, die einem aber entrissen werde, wenn man die Mutter verliere», erinnert sich der Ex-Soldat.

Die Geschichten von Menschen helfen Prinz Harry

Daraufhin habe der Athlet, der von 2006 bis 2011 in der niederländischen Armee gedient hat, Harry von seiner Mutter erzählt und wie es für ihn gewesen sei, sie zu verlieren.

«Er sagt, dass er viele Menschen durch seine Arbeit treffe, die ihre Mutter, ihren Vater, ihre Schwester, ihren Bruder oder andere Verwandte verloren hätten. Wenn er ihre Geschichten höre, so wie meine, fühle er sich nicht mehr so allein», berichtet Dennis van der Stroon weiter.

