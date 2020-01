Prinzessin Diana schimpft mit dem kleinen Harry

Die Szene ist nicht neu, sie stammt aus einem Dokumentarfilm aus dem Jahr 2017 – aber ein Herzogin-Meghan-Fan-Account hat ihn diese Woche recycelt. Und die Royal-Anhänger lieben den Clip (oben im Video).

Umfrage Bist du ein Fan von Harry und Meghan? Oh ja. Ich finde die beiden so cool und sie setzen sich für die richtigen Dinge ein.

Es geht. Ich mag William und Kate lieber.

Nein. Die Sussexes sind unglaubliche Heuchler. Unfassbar.



Darin zu sehen ist Prinzessin Diana (1997 36-jährig verstorben), die einem Journalisten ein Interview gibt. Mitten im Gespräch muss sie ihren Sohn Harry, der offenbar ebenfalls im Raum ist, zurechtweisen.

Harry ruft dazwischen

Ob sie kürzlich jemanden getroffen habe, der sie emotional berührt habe, will der Interviewer von Lady Di wissen. Noch bevor sie antworten kann, ruft jemand aus dem Hintergrund «Mich!» – Harry, wie kurz danach klar wird.

Eine sichtlich genervte Diana muss ihn anschliessend noch mehrmals namentlich zurechtweisen und ihn darum bitten, den Mund zu halten.

Harry und Meghan wollen Ämter abgeben

Harry und seine Frau Meghan wollen sich aus der ersten Reihe der Royals zurückziehen. «Wir wollen als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden», erklärte das Paar am Mittwoch.

In einer vom Buckingham-Palast verbreiteten Erklärung kündigten Harry und Meghan zudem an an, künftig einen Teil des Jahres in Nordamerika zu verbringen.

(kfi)