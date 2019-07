Billie Eilish will A$AP Rocky aus dem Knast holen

A$AP Rocky (30) ist noch immer inhaftiert, nachdem er sich vor zehn Tagen in der Stockholmer Innenstadt geprügelt hat. Videoaufnahmen zeigen, wie er einen jungen Mann zu Boden schleudert und auf ihn einschlägt.

Der Rapper teilte auf Instagram ein Video einer verbalen Auseindandersetzung (vor der Prügelei), in dem er meint: «Einfach mal für die Kameras: Wir wollen mit diesen Jungs keinen Streit anfangen, jedoch verfolgen sie uns. Schaut sie euch nur an, sie lassen uns einfach nicht in Ruhe.»

Gegen den Rapper wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt und er sitzt in Untersuchungshaft. Wird er verurteilt, drohen bis zu sechs Jahre Haft, wie TMZ.com berichtet.

Eine Petition soll helfen

Unter dem Hashtag #JusticeForRocky verlangen Fans Gerechtigkeit für Rocky. Nun hat sein Manager John Ehmann eine Petition gestartet, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Zu den prominenten Unterstützern zählen unter anderem auch Billie Eilish und Post Malone.

In den Kommentaren zu den Petitions-Posts gibt es nicht nur Zuspruch. Viele Nutzer wenden ein, der Rapper verdiene es, inhaftiert zu sein, weil er eine Straftat begangen hat.

