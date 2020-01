Queen Elizabeth geht in die Kirche – mit Andrew

Das erste Mal seit Megxit Grossbritannien in Aufruhr versetzte, hat sich das Oberhaupt der Königsfamilie wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Sonntagmorgen besuchte Queen Elizabeth (93) einen Gottesdienst in Sandringham – sichtlich gelöst und unerwartet gut gelaunt. Erst am Abend zuvor hatte sie ein Statement mit Details zum royalen Rückzug ihres Enkels Prinz Harry (35) und dessen Frau Meghan (38) veröffentlicht. Und bekannt gegeben, dass das Paar seine königlichen Titel verlieren wird.

Umfrage Was erhoffst du dir von Harry und Meghan? Dokus, Disneyfilme, Bücher: Ich will ALLES!

Einen Trickfilm mit Meghans Stimme würde ich sicher schauen gehen.

Ich lese gern, drum her mit dem grossen Enthüllungsroman!

Ein Ticket für eine Rede von den beiden wäre mir richtig viel Geld wert.

Ich hoffe, sie kommen mal bisschen zur Ruhe.

Die Queen überraschte ebenso mit ihrer Begleitung: Die Kirchengänger staunten, als nach ihr Prinz Andrew (59) aus der Limousine stieg. Ausgerechnet ihr Sohn, der in den Pädophilie-Skandal um den toten Jeffrey Epstein verwickelt sein soll. Mit dem Rummel um Megxit ist Andrew fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Für ihn war es gar der erste öffentliche Auftritt in diesem Jahr.

VIDEO: After her dramatic week in which she approved the departure of #HarryandMeghan, The Queen was at church in Sandringham today for Sunday service pic.twitter.com/YHSMAaouks — Chris Ship (@chrisshipitv) 19. Januar 2020

Prinz Andrew ist zurück

Seit seinem missglückten TV-Interview zum Epstein-Fall mied Prinz Andrew die Öffentlichkeit. Sogar auf den traditionellen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham hatte er verzichtet.

Mit dem gemeinsamen Kirchen-Besuch am Sonntag wolle die Queen nun ihre Bereitschaft demonstrieren, den Epstein-Wirbel hinter sich zu lassen, deutet die britische Zeitung «DailyMail». Andrew werde von nun an wohl wieder weitere royale Auftritte wahrnehmen.

(kfi)