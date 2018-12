Queen verzichtet auf Schwanfleisch

Am Donnerstag läutete Queen Elizabeth offiziell ihre Weihnachtsferien ein. Die britische Monarchin erreichte am Morgen den Bahnhof King's Lynn in Norfolk, wo sie traditionell aus London mit dem Zug anreist.

Auf Schloss Sandringham lädt die 92-Jährige jährlich ihre ganze Familie ein, um die Festtage gemeinsam zu verbringen. Der Tradition nach beginnen die Feierlichkeiten bereits an Heiligabend mit einem Essen, dem Schmücken des Baumes und Geschenken. Tags darauf folgt der gemeinsame Kirchgang und ganz viel Essen.

Truthahn und Garnelen für die Royals

Doch was tischt die Königin ihren Gästen eigentlich zu Weihnachten auf? «Sie sind tatsächlich sehr langweilig, was Feierlichkeiten angeht», erzählt der frühere Hofkoch Darren McGrady nun in einem Interview mit dem Magazin «Good Housekeeping». So lasse die Queen beim Weihnachtslunch am 25. Dezember Salat mit Garnelen oder Hummer servieren.

«Zum gebratenen Truthan werden traditionelle Beilagen wie Pastinaken, Karotten und Rosenkohl serviert», sagt McGrady weiter. Im vergangenen Jahr hätte er der Familie drei Truthähne im Esszimmer angerichtet und weitere für mehr als 100 Bedienstete. Beim Dessert dürfen sich die Gäste übrigens auf «Weihnachtspudding mit Brandy Butter» freuen.

Für das Abendessen wird ein Dinner-Buffet vorbereitet, bei dem laut McGrady «15 bis 20 verschiedene Speisen» auf die hungrigen Blaublüter warten. Vorspeisen und Häppchen gäbe es aber nur zu Silvester.

Kein Schwan für die Queen

Obwohl die Monarchin die Einzige im Land sei, die laut Adelsexpertin Kelly Lynch, einen Schwan essen dürfte, verzichtet sie seit Jahren auf diese Tradition. «Da alle Schwäne in England und Wales in ihrem Besitz sind, finde ich es schwer zu glauben, dass sie sie essen wird», so Lynch.

Im Hinblick auf Schwäne gibt es eine lange royale Tradition. Zur Zeit von Queen Elizabeth I im 16. Jahrhundert galten die Tiere als Delikatesse und standen regelmässig auf dem Speiseplan. Im Jahr 1482 verabschiedete das britische Parlament aber den «Act of Swans», ein Gesetz, in dem genau festgehalten wird, wer Schwäne besitzen darf. Bis auf wenige Ausnahmen gehören die Tiere auf britischem Grund und Boden der Krone.

An Weihnachten haben die Royals einen straffes Programm. Wie das aussieht, erfährst du oben im Video.

