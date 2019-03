R. Kelly sitzt wieder in Haft

Der Sänger R. Kelly wurde schon wieder festgenommen. Dies berichtet «Fox News» am Mittwoch. Er soll wegen nicht bezahlter Alimente vor Gericht erschienen und anschliessend verhaftet worden sein.

Der 52-jährige R&B-Musiker war bereits am 22. Februar wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Einige der mutmasslichen Opfer sollen minderjährig gewesen sein. Vor Gericht plädierte R. Kelly auf nicht schuldig. Er verbrachte das Wochenende darauf im Gefängnis in Chicago.

(doz)