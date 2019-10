Kanye verbietet seinen Leuten Sex vor der Ehe

Am Freitag hätte Kanye Wests neues, von seinem christlichen Glauben getränktes Album «Jesus Is King» erscheinen sollen. Ja, genau, die Platte, die schon für den 27. September und dann für den 29. September angekündigt war.

Und eben: hätte. Stunden nach dem eigentlichen Releasedatum twitterte der 42-Jährige: «Danke für eure Geduld. Wir arbeiten gerade am Mix. Wir werden kein Auge zumachen, bis das Album draussen ist.»

To my fans



Thank you for being loyal & patient



We are specifically fixing mixes on “Everything We Need” “Follow God” & “Water”



We not going to sleep until this album is out!