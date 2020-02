Pop Smoke (20) von Einbrechern erschossen

Pop Smoke, ein aufkommender Rapper, wohnhaft in Los Angeles, ist am Mittwoch in seinem Zuhause umgebracht worden. Der 20-Jährige hätte am diesjährigen Openair Frauenfeld einen Auftritt gehabt. Fans zeigen sich auf Social Media erschüttert.

Laut dem Promiportal TMZ.com sollen zwei Einbrecher gegen 4.30 Uhr in sein Haus eingedrungen sein und ihn erschossen haben.

Die beiden Männer hätten mehrere Schüsse auf den Rapper abgegeben und dann zu Fuss die Flucht ergriffen. Pop Smoke wurde schwer verletzt von einer Ambulanz in ein Medical Center in West Hollywood gefahren. Dort wurde er für tot erklärt.

Die beiden Verdächtigen sind laut TMZ immer noch auf der Flucht. Es ist unklar, ob Pop Smoke die beiden kannte. Pop Smokes Karriere nahm gerade richtig Fahrt auf, mit seinen Songs schaffte er auf Youtube mehrere Millionen Streams, auf Instagram folgen ihm aktuell über eine Million Menschen.

Der 20-Jährige veröffentlichte letzten Juli ein Album, bei dem vor allem der Song «Welcome to the Party» durch die Decke ging. Nicki Minaj hatte ein paar Monate später ein Remix des Tracks aufgenommen.

