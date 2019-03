Rassismus-Vorwurf gegen Markus Lanz

Elyas M'Barek (36) ist in Deutschland geboren, sein Vater ist Tunesier, durch seine Mutter hat er einen österreichischen Pass. Trotzdem muss er sich bereits sein Leben lang Fragen nach seinem Migrationshintergrund gefallen lassen und wird aufgrund seiner Herkunft anders behandelt. In einem Interview mit «Vice» findet er dafür nun klare Worte.

Rassismus in TV-Show

Bei einem «Wetten, dass..?»-Auftritt im Jahr 2013 hatte Moderator Markus Lanz (49) den Schauspieler gefragt, ob er tatsächlich römisch-katholisch sei und kein Wort Arabisch spreche, obwohl sein Vater doch Tunesier sei.

«Wenn man immer wieder als Türke eingesetzt wird, wie schafft man sich das dann drauf?», fragte Lanz in Bezug auf M'Bareks Durchbruchs-Rolle in «Türkisch für Anfänger». Später kam er zum Schluss: «Ich finde, du bist der falscheste echte Türke, den wir seit langer Zeit in der Sendung hatten.» Gegenüber «Vice» sagt Elyas M’Barek jetzt deutlich: «Das ist Rassismus.»

Klischee-Rollen

Zu Beginn seiner Schauspielkarriere wurden M'Barek überwiegend klischeebehaftete Rollen angeboten. «Da durfte ich dann den Drogendealer spielen, den Knasti», erzählte er im Interview.

Erst nach «Türkisch für Anfänger» und dem Megaerfolg mit «Fack Ju Göhte» änderte sich das. Elyas M'Barek sagt: «Ich bin jetzt kein Ausländer mehr, sondern der Typ aus ‹Fack Ju Göhte›.»

Anfeindungen auf Twitter

Nach den Wahlerfolgen der rechten FPÖ im Jahr 2016 verkündete Elyas M'Barek auf Twitter, dass er seinen österreichischen Pass verschenken wolle. Dafür bekam er Morddrohungen, wie er erzählt: «Zu den harmloseren Sachen gehörte noch: ‹Der Kamelficker soll aufgehängt werden.›»

Hab nen österreichischen Pass zu verschenken. Will den nicht mehr. — Elyas M´Barek (@Elyas_MBarek) 24. April 2016

Ungleiche Behandlung im Alltag



Diskriminierung erlebt er heute noch: In eine Berliner Bar sei er vor kurzem nicht reingekommen, sagte er im Interview. Die Türsteherin durfte «keine Türken und Araber» hineinlassen.

Umso besser kann er Jugendliche mit Migrationshintergrund, die mit Anfeindungen zu kämpfen haben, verstehen: «Wenn einem das ganze Leben lang vermittelt wird, ‹du gehörst nicht dazu› oder ‹du darfst hier nicht rein›, bloss weil du so aussiehst, wie du aussiehst, schiebt man irgendwann Hass und denkt: Dann fi**t euch doch, ihr Scheisskartoffeln!»

