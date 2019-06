Razzia in Kollegahs Bar, als er in der Schweiz ist

Am Bieler Festival Vibez hatte am Freitagabend der deutsche Rapper Kollegah zusammen mit Farid Bang seinen Auftritt. Fleissig postete er Bilder aus Biel.

Doch während er noch in der Schweiz weilt, tauchten am Samstag in seiner Bar Alpha Lounge in Düsseldorf Polizisten auf. Sie führten eine Razzia durch. Die Shisha-Bar war erst am Donnerstag eröffnet worden.

Gemäss der «Bild» haben die Beamten drei bis vier Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak sichergestellt. Dies teilte Kollegahs Manager mit. Welche Konsequenzen das hat, ist noch nicht klar.

Gemäss «Der Westen» waren von der Razzia mehrere Shisha-Bars betroffen. Auch der Zoll war beim Einsatz dabei. Weitere Informationen wollte die Polizei nicht bekannt geben.

(vro)