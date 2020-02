«Ein Monster auf Erden ist weg»

Mit Spannung wurde das Urteil gegen den früheren Filmmogul Harvey Weinstein (67) erwartet. Am Montagabend wurden zahlreiche Opfer erlöst: Weinstein wurde in zwei von fünf Anklagepunkten – Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung – schuldig gesprochen.

Weinstein drohen nun bis zu 25 Jahre hinter Gittern. Das Strafmass soll am 11. März verkündet werden. Ein freier Mann ist er schon jetzt nicht mehr: Noch aus dem Gerichtssaal wurde er in Handschellen abgeführt.

Das wegweisende Urteil löste eine Welle der Erleichterung in den sozialen Medien aus. Zahlreiche Schauspielerinnen oder TV-Schaffende meldeten sich auf Twitter und teilten ihre Genugtuung mit.

Ashley Judd

Schauspielerin Ashley Judd (51) hatte selbst erfolglos versucht, gerichtlich gegen Weinstein vorzugehen. Im Januar 2019 hatte ein Richter in Los Angeles ihre Klage aus rechtlichen Gründen zurückgewiesen. Judd wirft Weinstein vor, er habe sie 1998 diffamiert, nachdem sie seinen sexuellen Annäherungsversuchen ein Jahr lang nicht nachgegeben hatte. Wegen seiner Verleumdungen habe sie eine Rolle in «Der Herr der Ringe» nicht erhalten.

Nach dem Urteil gegen den früheren Filmmogul bedankte sich Judd nun bei den Zeuginnen, die ausgesagt hatten. «Für die Frauen, die in diesem Fall aussagten und durch die traumatische Hölle gingen, ihr habt allen Frauen und Mädchen einen Dienst erwiesen, vielen Dank», twitterte Judd.

For the women who testified in this case, and walked through traumatic hell, you did a public service to girls and women everywhere, thank you. #ConvictWeinstein #Guilty

Rose McGowan

Sie gehört zu den zentralen Figuren, die die weltweite #MeToo-Debatte ins Rollen brachte. Rose McGowan (46) wirft Weinstein vor, er habe sie 1997 vergewaltigt. Das Urteil sei ein «grosser Schritt in Richtung unserer kollektiven Heilung», twitterte die Schauspielerin nach der Schuldigsprechung.

Und in einem zweiten Tweet: «Ich bin stolz auf die tapferen Frauen, die aussagten, dass sie ein Monster auf Erden aus dem Verkehr gezogen haben.»

I'm proud of the brave women who testified, they have taken out a monster on earth. Thank you to the prosecutor & jury who said not one more. Thank you to the public for examining things more deeply. I can finally exhale