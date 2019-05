Rita Ora kauft ihren Eltern Millionenhaus in Kosovo

Die englisch-albanische Sängerin Rita Ora (28) lässt ihre Familie an ihrem finanziellen Erfolg teilhaben: Die 28-Jährige hat ihren Eltern ein Millionenhaus in ihrer ursprünglichen Heimat Pristina im Kosovo gekauft. Das soll das britische Magazin «The Sun» exklusiv erfahren haben.

Am Sonntag hat Vera Ora, die Mutter von Rita, bereits ein Foto der besagten luxuriösen Villa auf Instagram gepostet. Dazu schrieb sie: «Wir leben eigentlich in London. Trotzdem ist es für uns sehr wichtig, dass unsere Kinder und zukünftige Generationen ein Haus in unserer Heimat Pristina haben, das sie besuchen können.» Der Schätzung von «The Sun» zufolge hat das Anwesen um die 2 Millionen Franken gekostet.

Die Sängerin will ihre Familie unterstützen

Das Wohlergehen ihrer Liebsten liege der Sängerin sehr am Herzen, wie ein Insider der britischen Zeitung weiter verriet: «Ritas ganze Familie hat zu ihrem Erfolg beigetragen. Deshalb ist es ihr umso wichtiger, einen Teil davon zurückgeben zu können und sicherzustellen, dass jeder ein angenehmes Leben führen kann.»

Genügend finanzielle Mittel hat die Musikerin inzwischen: Die britische «Sunday Times» bezeichnete die 28-Jährige vergangene Woche als neuntreichste junge Musikerin Grossbritanniens. Ihr Vermögen soll ganze 23,7 Millionen Franken betragen.





