Harry trennt sich auf Royal-Tour von Meghan

Auf Bitten des britischen Aussenministeriums haben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ihre Koffer gepackt. Am Montag startet das Paar seine zehntägige Royal-Tour in Südafrika – und es ist ihre erste mit Söhnchen Archie. Der Aufenthalt soll die Beziehung zwischen Afrika und dem Vereinigten Königsreich stärken.

Umfrage Freust du dich auf die Royal-Tour? Und wie. Ich freue mich schon sehr auf die Fotos.

Ich bin gespannt, wie oft man Archie sehen wird.

Nicht besonders. Ich mag die Royals nicht.



Hier ist das vom Palast veröffentlichte zehntägige Programm der Royal-Tour:

23. September, Tag 1:

landet am Montag in Kapstadt, wo ihre Reise beginnt. Das geschieht laut britischer Presse jedoch ohne die Anwesenheit von Fotografen.

Beim ersten offiziellen Teil ihrer Tour besuchen Harry und Meghan einen Workshop, in dem Selbstverteidigungskurse für Kinder angeboten werden.

Anschliessend geht es zum Denkmal District Six Museum, wo sie etwas über das Zusammenführen von vom Regime getrennten Familien erfahren. Zudem wird sich das Paar auch einer Kochaktivität mit ehemaligen Bewohnern des Distriktes anschliessen.

24. September, Tag 2:

Tags darauf fahrenzum Monwabisi Beach. Hier besuchen sie das «Waves for Change»-Programm, das Surf-Therapien für schutzbedürftige Menschen anbietet, und die Initiative «Lunchbox Fund», die Schülern in benachteiligten Gebieten Mahlzeiten anbieten.

Anschliessend fährt der Herzog von Sussex allein zu Kapstadts berühmtester Robbeninsel, um mehr über die Wilderei zu erfahren.

Am Nachmittag stösst die Herzogin wieder zu ihrem Ehemann. Das Kulturerbe der Bo-Kaap-Region steht auf dem Programm, bevor es zu einem Empfang in der Residenz des britischen Hochkommissars geht.

24. September, Tag 3:

Dietreffen Erzbischof Desmond Tutu und seine Frau Leah in der Zentrale der Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation. Danach trennen sich ihre Wege.

Herzogin Meghan bleibt mit Söhnchen Archie in Südafrika und besucht am Nachmittag die Initative «Woodstock Exchange». Diese ermutigt Frauen, unternehmerisch tätig zu werden.

Prinz Harry reist weiter nach Botswana.

26. September, Tag 4:

nimmt an einem Frühstück mit Frauen teil, die in Service-Berufen in Kapstadt arbeiten.

Harry pflanzt in Botswana mit Schulkindern Bäume und besucht ein Projekt seiner Wohltätigkeitsorganisation Sentebale. Danach geht es für Harry in den Chobe-Nationalpark, wo er sich ein bewaldetes Gebiet ansieht – eine Initiative zu Ehren der Queen zum Schutz von Waldgebieten. Danach geht es nach Angola, wo er den Abend in einem Lager für Minenräumung in der Kleinstadt Dirico verbringen wird.

27. September, Tag 5:

Für denwird es wohl der emotionalste Tag: Der Prinz wird laut der Aussendung des Buckingham-Palastes «aus erster Hand das Erbe der verstorbenen Diana, Prinzessin von Wales, ansehen, deren Besuch von Huambo im Jahr 1997 geholfen hat, das Bewusstsein für die Gefahr von Landminen für Gemeinschaften und Lebensgrundlagen zu steigern».

Am Abend geht es für den Prinzen zu einem Empfang in der Residenz des britischen Botschafters.

Herzogin Meghan gönnt sich währenddessen drei Ruhetage mit Archie.

28. September, Tag 6:

trifft auf den angolanischen Präsidenten João Lourenço und stattet einem Entbindungsheim einen Besuch ab. Dann reist der 35-Jährige weiter nach Malawi.

29. September, Tag 7:

In Malawi wartet aufein Termin im College, das die Ausbildung von Frauen fördert. Zudem wird er den Präsidenten Peter Mutharika treffen.

30. September, Tag 8:

Im Liwonde National Park zolltdem Wachmann Mathew Talbot Tribut, der bei einer Anti-Wilderungs-Patrouille ums Leben kam.

1. Oktober, Tag 9:

In Malawi besucht dieein Gesundheitszentrum, bevor er nach Südafrika zurückkehrt.

Währenddessen nimmt Meghan in Johannesburg an einer Diskussionsrunde mit der Association of Commonwealth Universities teil. Das Thema: Die Herausforderung von jungen Frauen beim Zugang zur Hochschulbildung. Die Herzogin trifft sich auch mit Mitgliedern einer Organisation, die sich mit sexueller Gewalt in Schulen befassen.

In Johannesburg treffen Harry, Meghan und Archie wieder aufeinander.

2. Oktober, Tag 10:

Am letzten Tag begegnenauf junge Südafrikaner in den Gemeinden Johannesburg. Danach lernen sie Grace Machel, die Witwe des ehemaligen Präsidenten Nelson Mandela, kennen, bevor sie zum Abschluss auf den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa und seiner Frau Dr. Tshepo Motsepe treffen.

Noch am selben Abend reist die königliche Familie wieder zurück nach London.

(kao)