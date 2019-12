Meghan reist mit Archie zum ersten Mal in die USA

Vor wenigen Wochen gab ein Sprecher des Herzogenpaars bekannt, dass sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) Ende November in eine sechswöchige Pause begeben. Nun ist auch bekannt, wo sie diese Auszeit, fernab von ihren royalen Pflichten, verbringen.

So erzählte Royal-Korrespondent Omid Scobie im «The HeirPod»-Podcast, dass die Sussexes Thanksgiving «privat mit der engsten Familie in den USA gefeiert haben». Sie sollen «im Rahmen eines längeren Trips» in die Staaten gereist sein. Die Familie soll erst kurz vor Weihnachten wieder nach England zurückkehren.

Meghan habe selbst gekocht

Wo Harry, Meghan und Archie untergebracht sind, ist nicht klar. Anzunehmen ist jedoch, dass sie die Zeit in Amerika bei Meghans Mutter Doria Ragland (63) verbringen. Die ehemalige Schauspielerin hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Mami – und möchte den Kontakt zu ihrer Heimat nicht verlieren.

Der sieben Monate alte Archie reist damit zum ersten Mal nach Amerika. Vergangene Woche erzählte Royal-Korrespondentin Katie Nicholl gegenüber dem «OK Magazine», dass Meghan das Thanksgiving-Essen wohl «selbst gekocht hat»: «Sie liebt es, in der Küche zu stehen. Und ist eine talentierte Köchin.»

Wo feiern sie Weihnachten?

Wo die Sussexes Weihnachten feiern, ist nach wie vor nicht bekannt. Fest steht nur: Sie werden Heiligabend dieses Jahr getrennt von der Queen verbringen.

Dies stellt einen absoluter Bruch mit der Tradition dar: Normalerweise finden sich über die Festtage alle Royals auf dem Queen-Sitz Sandringham House zusammen.

