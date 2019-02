Sie essen sogar mit Meghan und Harry Zmittag

Mit einer Stunde Verspätung landeten Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) am Samstagabend in Marokko. Im Auftrag der britischen Regierung absolvierte das royale Paar bis Dienstag offizielle Termine im nordafrikanischen Staat.

Im Vordergrund ihrer letzten Auslandsreise vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes im April standen die Besuche von Einrichtungen für benachteiligte Mädchen in den ländlichen Gebieten.

Während der Reise immer an der Seite des königlichen Paares: die Royal-Korrespondenten diverser Zeitungen. Wir schauen mit dem Social-Media-Blick der wichtigsten Royal-Experten auf die königliche Marokko-Reise zurück.

Der Hinflug:

Bereits am Freitag reiste die Gruppe von Journalisten in Marokko an – und zwar ganz unglamourös mit der Air France und in der Economy Class. Denn: Zum Trinken gabs heisse Schokolade aus dem Pappbecher, wie Rebecca English, Royal-Korrespondentin der «Daily Mail», auf Twitter zeigte.

Now this is more like it 🌅 And @Hannah_Furness , they serve chocolate chaud on @AirFranceFR ! pic.twitter.com/Upl9uFxNMm — Rebecca English (@RE_DailyMail) 23. Februar 2019

Die Freizeit:

Vor der Ankunft des Herzogenpaares am Samstag hatten die Korrespondenten noch einen Tag Zeit für Sightseeing. Victoria Murphy von «Good Morning America» und Omid Scobie von der amerikanischen «Harper's Bazaar» bummelten durch die Hauptstadt Rabat.

A bit of sightseeing ahead of Harry and Meghan’s arrival, will be posting this mostly on Insta @byqueenvic pic.twitter.com/Ooe6wuxOux — Victoria Murphy (@QueenVicMirror) 23. Februar 2019

Währenddessen sah sich Emily Nash vom britischen Magazin «Hello!» lieber das Fussballspiel Wales gegen England an.

Meanwhile - delighted to have watched the dying moments of #WALvENG in Rabat! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/CUzVPDCdEO — Emily Nash (@emynash) 23. Februar 2019

Der Arbeitsplatz:

Am Sonntag ging es für das Royal-Paar und die Korrespondenten zum ersten offiziellen Termin im Ort Asni. Für Omid Scobie läutete daher bereits um 4.30 Uhr der Wecker.

Time for bed! An early start tomorrow to fly to the Atlas Mountains where Harry and Meghan’s first engagement of the day will be at an @EFAMorocco boarding house in Asni Town⛰#RoyalVisitMorocco #زيارةـملكيةـالمغربمن #VisiteRoyaleMaroc pic.twitter.com/TZiqA0yFHJ — Omid Scobie (@scobie) 23. Februar 2019

Wie Meghan und Harry flogen einige Journalisten, darunter Chris Ship von «ITV News», mit einem Helikopter des marokkanischen Militärs – genauer: mit einer C-130 Hercules – in das Atlasgebirge. Der Royal-Reporter nutzte den Flug gleich zum Arbeiten, wie er auf Twitter schreibt.

Andere Royal-Korrespondenten hatten es hingegen nicht so bequem und wurden mit dem Auto zum Treffpunkt gebracht – zumindest sieht es auf dem Fotos von Emily Andrews sehr danach aus.

#HarryAndMeghan have left Rabat to travel by helicopter to the beautiful Atlas Mountains 🏔 (arr soon) to visit girls’ boarding house Education for All, Lycee Grand Atlas (secondary school) & the original Education for All house. @EFAMorocco ensures education for rural girls. pic.twitter.com/Wdj94cmq9E — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 24. Februar 2019

Der Blick hinter die Kulissen:

Während einer Royal-Tour sieht man in den Medien nur die Hauptakteure: Prinz Harry und Herzogin Meghan. Was hinter den Kameras geschieht, bleibt oft verborgen. Auf Twitter gewährt Rebecca English nun einen Einblick, wie viele Journalisten bei solch einer Reise dabei sind.

This probably was quite a peaceful place until we arrived....#RoyalVisiteMorocco pic.twitter.com/mVaIMIL6Au — Rebecca English (@RE_DailyMail) 24. Februar 2019

Ähnlich sah die Situation bei der Royal Federation of Equestrian Sports, dem königlichen marokkanischen Reitsportverband, aus, wo das Herzog-Paar am Montag einen Termin hatte. Das zeigt ein Instagram-Foto von Victoria Murphy.

Der Lunch-Spot:

In der Mittagspause ging es für die Medienleute ins Luxushotel Kasbah Tamadot von Milliardär Richard Branson (68), wo sie gemeinsam mit Harry und Meghan ein typisch marokkanisches Essen serviert bekamen.

#harryandmeghan (and us!) enjoyed some amazing @VirginHolidays hospitality at @richardbranson’s Moroccan home in Asni, Kasbah Tamadot. Thanks to Janet & all the team for a superb lunch! (That’s @emynash & I waving bye bye to Harry & Meghan as they leave for Rabat!) pic.twitter.com/oDBs41xJqd — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 24. Februar 2019

Dass diese Möglichkeit auch für die Journalisten etwas Besonderes ist, verrät Emily Nash. «Grossartiger Lunch-Spot. Mal etwas anderes als die normalen Zvieri-Pakete im Tourbus», twitterte sie.

Amazing lunch spot! Bit different from the usual packed lunch on the tour bus! Harry and Meghan also had a private lunch here at Kasbah Tamadot, Sir Richard Branson’s Moroccan retreat in the Atlas Mountains. Their helicopter left a short while ago for Rabat. #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/gQNdR79KNq — Emily Nash (@emynash) 24. Februar 2019

Die Berichterstattung:

Die Royal-Korrespondenten folgen Meghan und Harry während offiziellen Terminen auf Schritt und Tritt.

Last engagement of #RoyalVisitMorocco & #HarryandMeghan met King Mohammed VI this evening, along with his son Moulay Hassan, 15, & his sisters Princesses Meryem and Hasna & brother Prince Moulay Rachid. Missing was the king’s wife Lalla Salma, whom we believe is in Greece. pic.twitter.com/m3FaCC6YRr — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 25. Februar 2019

Sogar als die Sussexes von einer örtlichen Kalligrafin ein Schild mit ihren Namen erhalten, fotografiert Royal-Reporter Omid Scobie das Geschenk aus nächster Nähe.

Der Rückflug:

«Wir sind fertig! Harry und Meghan werden erst morgen abreisen (auf meinem Flug!)», twittert Emily Andrews von «The Sun». Das Herzogenpaar flog somit zusammen mit einigen Journalisten zurück nach London.

And that’s a wrap! It’s been a very colourful #RoyalvisitMorocco. Harry and Meghan aren’t leaving until tomorrow (on my flight!) so they have a very restful day ahead, hopefully with a lie-in and a delicious (avocado?) breakfast. pic.twitter.com/WbRQppODil — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 25. Februar 2019

(kao)