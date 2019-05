Memes zu Baby Archie fluten Social Media

Am frühen Mittwochnachmittag verkündeten Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) den Namen ihres Babys, das am Montag auf die Welt gekommenen ist: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Royal-Fans weltweit fielen sich kollektiv in die Arme und «Riverdale»-Anhänger jubelten ebenfalls, denn: Archie ist auch der Name der von KJ Apa (21) gespielten Hauptfigur in der dank Netflix zum globalen Phänomen gewordenen Drama-Serie. Und natürlich ist es der Vorname des Titelhelden der «Archie»-Comics, auf denen «Riverdale» basiert.



Der Trailer zur aktuellen dritten Staffel von «Riverdale». (Video: The CW)

Dementsprechend sind die sozialen Medien gerade voll mit Royal-«Riverdale»-Crossover-Memes. Die besten haben wir hier gesammelt.

«Harry und Meghan haben ihrem neugeborenen Sohn den Namen Archie Andrews gegeben.»



Britain's Prince Harry and his wife Meghan have named their baby son Archie Andrews #Riverdale 😂 pic.twitter.com/2BTe2bpxIV — alexander✪ (@alextotenthomas) May 8, 2019

«Archie Harrison Mountbatten-Windsor, der Erste seines Namens.» (Kleine «Game of Thrones»-Anspielung noch, weil warum auch nicht.)



Archie Harrison Mountbatten-Windsor, First of His Name, Earl of Riverdale. pic.twitter.com/JgqlBE3p4k — Carlos (@TheRealClosgolf) May 8, 2019

«Das passiert nach nur einem Mal ‹Riverdale›-Schauen.»



Wie Meghan die Namenswahl begründen könnte: «Weil Archie grossartig ist.»



Meghan Markle at the next #BabySussex press conference: pic.twitter.com/62jDsYq1Nr — Ariana Romero (@_ArianaRomero) May 8, 2019

«Wie lange es wohl dauert, bis die Southside Serpents aufkreuzen?» (Für alle Nicht-Riverdaler: Das ist eine Drogen vertickende Gang mit superedgy Lederjacken.)



So the #RoyalBaby has been called Archie? How long until the south side serpents turn up? #Riverdale pic.twitter.com/S4eM5WHijJ — Ben (@Bhakz101) May 8, 2019

«Archie trainiert, um das Commonwealth wiederzuvereinigen.»



archie training to reunite the commonwealth pic.twitter.com/ATUfA9Ajs6 — Alison Herman (@aherman2006) May 8, 2019

«Ein möglicherweise rothaariger Bub mit dem Namen Archie ist gerade in den News – wo habe ich das bloss schon mal gesehen?» (Das Bild stammt aus der Comicvorlage.)



We have a, possibly, red headed boy called Archie in the news today...where have I seen one before? 🤔🤔 pic.twitter.com/l40cGnEQcF — Tom Jameson 🐝 (@ghostlytom) May 8, 2019

«Bestes Crossover aller Zeiten.»



Netflix selbst macht mit und schreibt hierzu: «Und ihr dachtet, ihr seid die grössten ‹Riverdale›-Fans. Willkommen, Royal-Baby Archie, Graf von Riverdale.»



Auch die Archie Comics freuen sich auf Twitter:



i'm baby — Archie Comics (@ArchieComics) May 8, 2019

Und «Chilling Adventures of Sabrina»-Star Kiernan Shipka (19) postet dieses Selfie mit Archie-Darsteller KJ Apa mit der Caption: «Ich und das Royal Baby. Gratuliere, Meghan und Harry!»

Will Smith sprang nicht auf den «Riverdale»-Zug auf. Muss er auch nicht, schliesslich verkörperte er in den 1990ern «The Fresh Prince of Bel-Air», was ebenfalls prima zu Baby Sussex passt – obwohl Archie genaugenommen noch nicht zum Prinz ernannt wurde.

Fun-Fact, den Will zum Post schreibt: Sein jüngerer Bruder heisst Harry.



Bonus: Dieser User hat bemerkt, dass das Twitter-Handle @archie schon vergeben ist und schreibt dazu: «Alter, du sitzt hier auf einer Goldmine.»



my man you are sitting on a gold mine pic.twitter.com/OUavAj9rif — Briän Ries (@moneyries) May 8, 2019

