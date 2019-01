Kelsy Karter macht echt viel, um bekannt zu werden

Bereits vor einigen Tagen kündigte die neuseeländische Sängerin Kelsy Karter auf Twitter an, dass sie jetzt endlich wisse, was sie Harry Styles zum Geburtstag schenke. Styles feiert am 1. Februar seinen 25.

Am Wochenende präsentierte Karter auf ihrem Instagram-Account das Geschenk – und sorgte damit international für Schlagzeilen. Denn sie liess sich von Star-Tätowierer Romeo Lacoste das Porträt des britischen Popstars auf ihre linke Wange tätowieren. «Mama, schau was ich gemacht habe», schrieb sie zum Foto, auf dem sie kurz nach der Nadel-Session zu sehen ist.

Nun: Zumindest will sie die ganze Welt das glauben lassen. Am Wochenende hat die Sängerin nämlich auch ihre neue Single, die Harry Styles gewidmet und konsequenterweise mit «Harry» betitelt ist, inklusive Video veröffentlicht.

Mit ihrem Face-Tattoo macht sie beste Promo dafür. Denn ob echt oder aufgemalt: Die gewünschte Werbe-Wirkung hat Kelsey bereits erzielt. Und wenn das Tattoo fake ist – was zu wünschen wäre – dann ist es richtig gut umgesetzt. Die Rötungen um Harrys Konturen wirken sehr real. Kelsey hat die Angelegenheit noch nicht aufgelöst.

Noch keine Reaktion von Harry

An ihrer Liebe für Harry gibts allerdings nichts zu rütteln: «Es ist 2019 und Harry Styles ist noch immer der bestaussehendste Mensch», gab Karter schon zuvor Hinweise auf ihre Obsession für den ehemaligen One-Direction-Sänger. Eine Reaktion auf das Geburtstagsgeschenk steht laut Berichten noch aus.

Zudem ist nicht bekannt, ob Karter und Styles Freunde sind, oder sich überhaupt je getroffen haben. In ihren Song singt sie jedenfalls davon – wie auch beim Tattoo ist hier vielleicht nicht alles echt.



(20 Minuten)