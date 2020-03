Steht da ein Dildo in Sarah Lombardis Bad?

Am Sonntag drehte Sarah Lombardi (27) in ihrem Badezimmer eine Instagram-Story. Die Fans der Sängerin erspähten dabei im Hintergrund auf dem Fenstersims einen schwarzen Gegenstand, der aussieht wie ein Dildo.

Umfrage Was steht da auf Sarah Lombardis Fenstersims? Na ein Dildo, was denn sonst?!

Eine abstrakte Blumenvase – ganz klar.

Ein Telefon? Vielleicht telefoniert sie gerne auf dem Klo.

Die Reflexion eurer dreckigen Gedanken!



Ob die ehemalige DSDS-Finalistin da aus Versehen zu viel gezeigt und tatsächlich ein Sextoy in der Dusche stehen hat? Diese Frage schien die Leute so sehr zu interessieren, dass Sarah sich gestern nun in ihrer Story zu Wort meldete und das Geheimnis lüftete. Oben im Video erfährst du, um was es sich tatsächlich handelt. Wetten, du wärst nie darauf gekommen?

