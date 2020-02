Schlagerstar Michelle soll den Ex ihrer Tochter lieben

Was spielt sich in der Familie von Sänger Matthias Reim ab? Seine Ex, Schlagerstar Michelle (47, «Wer Liebe lebt») soll nun mit dem Ex-Freund ihrer gemeinsamen Tochter Marie-Louise Reim zusammen sein. Es ist der Geschäftsmann Steve Feige (40). Ein Freund der Sängerin sagt gegenüber der «Bild»: «Michelle hat ihrer Tochter den Freund ausgespannt. Steve war sogar noch mit Marie-Louise zusammen, als er und Michelle sich nach einer Fernsehsendung schon das Hotelzimmer teilten. Marie wusste von nichts.»

Für den Teenager sei eine Welt zusammengebrochen

Die 19-jährige Tochter und die Mutter sollen sehr eng miteinander gewesen sein. Damit soll jetzt Schluss sein. Für die 19-Jährige sei eine Welt zusammengebrochen. Sie fühle sich zum einen vom Freund betrogen, zum anderen habe auch die Mutter ihr Vertrauen missbraucht. Steve Feige dementiert die Geschichte gegenüber der «Bild»: «Michelle und ich sind nicht zusammen, wir sind nur befreundet.»





