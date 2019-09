Um 9.00 Uhr (Ortszeit) begann für Prinzessin Charlotte am Donnerstag der Ernst des Lebens. Die Vierjährige wurde offiziell an der Thomas's Battersea eingeschult – und folgt damit Prinz George.

An ihrem ersten Tag, zu dem nur ausgewählte Fotografen und Medienleute geladen waren, fuhr Charlotte mit ihren Eltern Herzogin Catherine (37) und Prinz William (38) sowie ihrem Bruder im Familien-SUV an der Londoner Schule vor.

An der Hand ihrer Mama und gekleidet in die traditionelle Schuluniform (bestehend aus einem Rock und Pullover in den Farben Navy und Rot) lief die Prinzessin Richtung Eingang.

Charlotte war nervös, George entspannt

Bei der ersten Begegnung mit ihrer Lehrerin Helen Haslem wirkte Charlotte allerdings etwas verlegen, spielte schüchtern mit ihrem Pferdeschwanz. «Sie ist sehr aufgeregt»,hat William Haslem laut Royal-Expertin Hannah Furness verraten.

George, der neben seinem Vater ging, sah hingegen glücklich und entspannt aus. Laut «Daily Mail» ist er stolz, seiner kleinen Schwester endlich die Schule zu zeigen. Erst vor zwei Jahren hatte der heute Sechsjährige seine Feuertaufe.

Besonderer Tag für Herzogin Kate

Damals stand ihm lediglich William zur Seite. Kate war zu diesem Zeitpunkt schwanger mit Prinz Louis (1) und litt unter Hyperemesis gravidarum, extremer Übelkeit. Umso mehr dürfte die 37-Jährige den besonderen Tag der Einschulung ihrer gemeinsamen Tochter nun genossen haben.

Prinzessin Charlotte hat ihren ersten Schultag

Auf ihren Adelstitel Königliche Hoheit Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana von Cambridge muss die Vierjährige während der Schulzeit übrigens verzichten. Wie auch bei ihrem Bruder werden ihre etwa 540 Mitschüler und Lehrer ihren Titel als Nachnamen verwenden. Das bedeutet: Der Royal wird in Zukunft auf Charlotte Cambridge (oder vielleicht CC?) hören.

Charlottes Stundenplan

Die eine halbe Stunde vom Kensington Palace entfernt liegende Privatschule kostet die Royals pro Semester umgerechnet 7594 Franken. Neben einem klassischen Lehrplan warten auf Charlotte auch Fächer wie Kunst, Ballett, Französisch, Musik und Sport.

Zudem stehen den Schülern ein Theatersaal und ein eigener Spielplatz zur Verfügung. Und zum Turnunterricht, der in der Stadt verteilt stattfindet, werden die Kinder in eigenen Bussen chauffiert.

Die Thomas's Battersea will den Schülern laut ihrer Website vor allem Grundwerte wie «Höflichkeit, Güte, Selbstvertrauen, Bescheidenheit und Lernen zu geben, nicht zu nehmen» vermitteln.

