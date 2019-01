Warum steht Britney ihrem Vater eigentlich bei?

Mit ihrer neuen Bühnenshow «Domination» wollte Britney Spears (37) ab Februar eigentlich wieder in Las Vegas auftreten. Daraus wird nun nichts: Wegen einer schweren Erkrankung ihres Vaters Jamie Spears (66) legt die Sängerin «eine unbefristete berufliche Auszeit» ein, wie sie am Freitag auf ihrer Website mitteilte.

Umfrage Bist du Fan von Britney Spears? Jaaaa, ich bin eine Britney-Bitch!

Früher war ich ein grosser Fan, jetzt mag ich sie nicht mehr so.

Ich finde Britney furchtbar und total out.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, doch die Familie stehe jetzt an erster Stelle, schrieb der Popstar unter ein altes Familienfoto auf Instagram. Sie wolle für ihren Vater da sein, heisst es weiter.

An sich ist es nichts Aussergewöhnliches, dass sich eine Tochter im Krankheitsfall um ihre Eltern kümmert. Wer aber die schwierigen Familienverhältnisse der Spears – die von Alkohol, Gewalt und Vormundschaft geprägt waren – in der Vergangenheit mitverfolgt hat, wird sich über so viel Harmonie vermutlich doch ein wenig wundern.

Oben in der Bildstrecke rollen wir die Beziehung von Britney Spears und ihrem Vater auf.

(kao)