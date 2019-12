Schwester von George Michael gestorben

Grosse Trauer bei der Familie von George Michael: Seine Schwester (55) ist verstorben, wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet. Melanie Panayiotou, die viele Jahre als Coiffeurin tätig war, wurde am 25. Dezember in ihrer Wohnung in London tot aufgefunden.

Fremdverschulden ausgeschlossen

Sie starb exakt drei Jahre nach dem Tod ihres berühmten Bruders. «Wir können bestätigen, dass Melanie plötzlich gestorben ist», bestätigte der Anwalt der Familie, John Reid, gegenüber der Zeitung. Die Todesursache ist unbekannt. Ein Fremdverschulden sei jedoch ausgeschlossen.

George Michael soll ein inniges Verhältnis zu seiner Schwester gehabt haben. Sie hatte einen grossen Teil seines Vermögens und seiner Immobilien geerbt.

(heute.at)