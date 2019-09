Todesursache von Félicité Tomlinson (18) ist bekannt

Félicité Tomlinson (18) wurde am 13. März von einer Freundin bewusstlos in ihrem Londoner Apartment aufgefunden – kurze Zeit später starb sie an Herzversagen. Am Mittwoch wurden nun die genauen Umstände, die zu ihrem Tod geführt haben, von der zuständigen Gerichtsmedizinerin Shirley Radcliffe bekannt gegeben. Der Befund: eine Überdosis.

Gemäss Radcliffe habe man im Körper der 18-Jährige Spuren von Kokain, Xanax und dem Schmerzmittel Oxycontin gefunden – die Gerichtsmedizinerin beschrieb die Kombination der Drogen als «den perfekten Sturm». Es gebe zudem keine Beweise, dass Félicité ihr Leben «absichtlich beenden wollte».

Nach dem Tod ihrer Mutter kamen die Drogen

Gemäss den Untersuchungen habe Félicité nach dem Tod ihrer Mutter Johannah Deakin (43) angefangen, Drogen zu nehmen. Deakin starb 2016 an Leukämie. Im Herbst 2018 soll Félicité überredet worden sein, sich in Ägypten in eine Entzugsklinik zu begeben. Nach kurzzeitigem Erfolg sei sie 2019 aber rückfällig geworden.

Von Radcliffe wurde sie als «aufgestellte, geliebte Tochter und Schwester» bezeichnet, deren Drogenmissbrauch sie aber schlussendlich das Leben gekostet hat.

