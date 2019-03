Keiths Frau war auf DJ-Tournee, als er starb

Die Leiche des Sängers und Frontmanns der britischen Elektro-Punk-Band The Prodigy, Keith Flint, wurde am Montag in dessen Haus in der nordöstlich von London gelegenen Grafschaft Essex gefunden. Er soll laut Bandkollege Liam Howlett Selbstmord begangen haben.

Besonders tragisch: Gemäss den britischen Zeitungen «Mirror» und «Daily Mail» hat sich seine Frau Mayumi Kai zum Zeitpunkt seines Todes ganze 9500 Kilometer entfernt in ihrem Heimatland Japan aufgehalten. Als DJ «Gedo Super Mega B**chj» soll sie in Tokio seit Neujahr zahlreiche Auftritte hinter dem Mischpult absolviert haben.

Keith Flint's wife Mayumi Kai was 6,000 miles away when he took his own life https://t.co/en8pCIpzJD pic.twitter.com/vRj1NaYPF7 — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) March 4, 2019

Kai und Flint haben 2006 geheiratet, seither soll der Musiker laut BBC den Drogen, Zigaretten und dem Alkohol abgeschworen haben.

Kontroverse Musik-Videos

Mit einer Mischung aus intensiven Breakbeats und Punk-Elementen kreierte die Band Prodigy einen unverkennbaren Mix, der sie von der Underground-Szene auch in die Musikshow «Top of the Pops» brachte. Zu ihren bekanntesten Hits zählen «Firestarter» aus dem Jahr 1996 und «Smack My Bitch Up», eine Auskoppelung aus dem Album «The Fat Of The Land» von 1997.

Besonders das Video zu «Smack My Bitch Up» sorgte mit seinen Gewaltszenen für heftige Kontroversen. Wegen des Vorwurfs der Frauenfeindlichkeit wurde es unter anderem von der BBC nicht ausgestrahlt. Hier die besten Videos:

«Smack my Bitch Up»



Das Video zu «Smack My Bitch Up» schickt die Zuschauer auf eine verrückte Reise durch London. (Quelle: Youtube)







«Firestarter»



Mehrere TV-Sender verbannten das Musikvideo aus ihrem Programm, nachdem sich besorgte Eltern darüber beschwerten, dass Keith Flint ihre Kinder aus Angst hinter dem Sofa kauern liess. (Quelle: Youtube)

«Charly»



Das Video «Charly» parodiert einen gleichnamigen Kurzfilm für Kinder aus den 1970er Jahren, der ursprünglich vor den Gefahren des Gesprächs mit Fremden warnte. (Quelle: Youtube)

«Out of Space»



Ein surrealistisches Meisterstück von The Prodigy. (Quelle: Youtube)

«Breathe»



Dieses Video liess nicht nur Kinder, sondern auch deren Eltern zittern. (Quelle: Youtube)

«Omen»



Im Video zu «Omen» beweist die Gruppe fast 20 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1990, dass sie noch immer in bester Form sind. (Quelle: Youtube)

(rab/afp)