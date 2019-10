Jelena sind wieder Thema – das musst du wissen

Der Song des Anstosses

Umfrage Was hältst du von Selenas neuen Songs? Schön! Wunderschön sogar! Ich habe seit Jahren auf neue Songs von ihr gewartet.

Easy, wenn ich sie mal im Radio höre – auf meiner Playlist werden sie aber nicht landen.

Ne, die sind gar nicht meins! Die neuen Tracks sind viel zu schnulzig, Justin hin oder her.



Am Mittwoch releaste US-Star Selena Gomez (27) das Stück «Lose You to Love Me». «Der Song ist inspiriert von Dingen, die seit der Veröffentlichung meines letzten Albums in meinem Leben passiert sind», so Selena in einem Kommentar auf Youtube.

Für ungefähr sämtliche Nutzer des Internets schien sofort klar zu sein, dass der Track von ihrer Trennung von Justin Bieber (26) im Frühling 2018 und dessen Hochzeit mit Hailey Bieber (22) wenige Monate nach dem Jelena-Aus handelt.

Teile der Lyrics scheinen das zu bestätigen. «Du hast mich zerrissen, nach zwei Monaten hast du uns ersetzt, als wäre es so einfach», singt sie in der zweiten Strophe in deutlichen Worten. Der Song endet so: «Jetzt ist das Kapitel geschlossen, jetzt heisst es good-bye für uns.»



(Quelle: Youtube/Selena Gomez)

Hailey reagiert – scheinbar

Wenige Stunden nach der Veröffentlichung postete Justins Ehefrau Hailey in ihrer Instagram-Story den Screenshot des Songs «I'll Kill You» von Summer Walker (23). Was von der Öffentlichkeit natürlich als Kommentar in Richtung Selena verstanden wurde.

Per Insta-Comment machte betonte Hailey jedoch, dass diese Anschuldigungen schlicht falsch seien: «Hört auf mit diesem Nonsens. Dieser Post war keine ‹Antwort› auf irgendwas. Das ist kompletter Bullshit.»

Selena legt nach

Noch am selben Tag droppte Selena ihren zweiten neuen Track «Look at Her Now». Darin besingt sie erneut vergangene Liebschaften und Trennungen.



(Quelle: Youtube/Selena Gomez)

«Er war ihre erste Liebe und sie war seine, bis er eine andere hatte. Oh Gott, als sie es herausfand, hatte sie kein Vertrauen mehr. Natürlich war sie traurig, aber jetzt ist sie froh, dass sie mit einem blauen Auge davongekommen ist. Sieh sie dir jetzt an, sieh, wie sie geht», lautet ein Teil des Songtexts.

Es ist abermals anzunehmen, dass Selena – in der dritten Person – über sich und Justin singt.

Das sagt Selena

Dass sie mit «Lose You to Love Me» die Trennung verarbeitet, bestätigte sie indirekt in einem Interview mit Radio Disney: «Ich habe das Lied vor einem Jahr geschrieben», sagt Selena. Also um die Zeit, in der Justin und Hailey standesamtlich geheiratet haben.

Es sei für sie natürlich «ein sehr emotionaler Song»: «Ich habe meine Geschichte schon immer geteilt. Ich kann nichts vorgeben, was nicht da ist – ich kann nicht so tun, als wäre alles gut, wenn ich gerade offensichtlich eine schwierige Zeit durchmache.»

Auch hat sich Selena Mitte Woche zum Online-Hate geäussert, der seit den Releases in den sozialen Medien auf Justin und Hailey niederprasselt – Hailey musste deswegen gar ihre Insta-Kommentarfunktion einschränken.

«Ich bin echt dankbar für die Resonanz, die ich auf meine Songs bekomme. Wie auch immer: Ich dulde nicht, dass Frauen andere Frauen fertigmachen. Seid bitte nett zu allen, ich mag es nicht, wenn Leute respektlos miteinander umgehen», richtete sich die Sängerin via Insta-Live an ihre Follower.

Und was macht Justin?

Selenas Ex Justin Bieber hat sich seit Mittwoch in keiner Weise zu den Geschehnissen geäussert – er scheint das Ganze wohl einfach ignorieren zu wollen. Sein letzter Insta-Post war ein Promovideo für seinen Fashionbrand Drew.

Ein Insider aus dem Umfeld des Popstars meinte gegenüber Eonline.com, dass Justin «komplett über dieses Kapitel seines Lebens hinweg ist»: «Er versteht aber, dass Selena über die Vergangenheit auf ihre eigene Weise reflektieren darf. Justin und Hailey wollen, dass Selena glücklich ist.»

