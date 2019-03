Geri Halliwell «mochte das lesbische Ding nicht»

In einem Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan (53) für seine ITV-Show «Life Stories» plauderte Sängerin Mel B (43) vergangenes Wochenende aus dem Spice-Girls-Nähkästchen. Dabei verriet die Engländerin, dass sie und ihre Bandkollegin Geri Halliwell (46) – mittlerweile Horner – Sex hatten.

«Wir waren beste Freunde, und es war nur eine einmalige Sache, nichts Ernstes. Es war etwas, was Spass gemacht hat», sagte Mel B. Anders sah das Geri, die bereits in den 90er-Jahren in einem Radiointerview mit dem Skandalmoderator Howard Stern (65) über die vermeintliche Nacht sprach.

Geri nannte Namen ihres lesbischen Abenteuers nicht

Das Spice Girl erzählte, dass sie Sex mit einer «berühmten Frau» gehabt habe, nannte jedoch keinen Namen. «Ich könnte niemals sagen, wer sie war», so Geri. An die Nacht selbst hatte sie aber scheinbar keine guten Erinnerungen.

«Ich habe schnell realisiert, dass ich keine Lesbe bin. Brüste sind okay, aber der Rest ist nicht so meins. Ich mochte das lesbische Ding nicht», gestand sie. Sie sei damals betrunken gewesen und habe einfach ein bisschen «herumexperimentiert». Autsch!

Piers Morgans Interview mit Mel B mit siehst du oben im Video.

