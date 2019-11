Shirin David macht Blitzdiät für Bambi-Award

Sie ist der «Shooting Star 2019»: In dieser Kategorie hat Shirin David (24) am Donnerstagabend einen Bambi gewonnen – als erste Influencerin und Rapperin überhaupt. Ein grosser Moment, den sie am Gala-Abend stolz in einem figurbetonten schwarzen Abendkleid zelebrierte.

Umfrage Hat Shirin David den Bambi-Award verdient? Aber sicher! Die Frau hat echt einen kometenhaften Aufstieg hingelegt.

Nein! Es ist fragwürdig, eine überschminkte und operierte Frau als Vorbild auszuzeichnen.

Wer ist Shirin David?



Für den Glamour-Auftritt war Shirin denn auch keine Mühe zu gross. Denn damit sie überhaupt in ihr Outfit passte, musste sie erst noch strikte Diät halten. Innerhalb von nur einer Woche hat die Hamburgerin vier Kilogramm abgenommen, wie sie der «Bild»-Zeitung sagt. «Ich habe auf Kohlenhydrate so gut es geht verzichtet. Morgens habe ich eine Scheibe Brot gegessen, das waren meine Kohlenhydrate des Tages. Dazu mittags und abends eine Gemüsesuppe. Hinzu kam viermal die Woche Sport.»

Drei Helfer für das Kleid

Wortwörtlich kein Zuckerschlecken, Shirin. Sie sei ja eigentlich «der übelste Zuckermensch, der am liebsten das Dessert vor dem Hauptgang essen würde». Die ersten drei Tage habe sie deshalb mit «starken Entzugserscheinungen vom Zucker» gekämpft.

Am Donnerstagabend stieg Shirin dann mit vier Kilogramm weniger auf den Rippen in ihre Robe – beziehungsweise sie liess sich anziehen. Gleich drei Helfer waren nämlich vonnöten, um die Corsage zuzuschnüren, wie sie auf Instagram zeigte (im Video oben).

Während sie sich anschliessend an der Award-Verleihung in Baden-Baden vom Publikum feiern liess, hagelte es zeitgleich böse Kommentare, Memes und GIFs im Netz.

«Schönheits-OP als Vorbild?»

Ihre Blitzdiät schien ein gefundenes Fressen für die Twitter-Community zu sein:



Wie Baba angora shirin zur gesättigten Mahlzeit führt @ShirinDavid pic.twitter.com/rUfMw9n8RN — mittlerweile (@DanielHeberle1) November 21, 2019

Die Klagen gewinnt die locker! Also die gegen den Friseur, den Chirurgen und die Diätassistentin. 👍😂#bambi2019 — Brutalist (@DarfLeer) November 21, 2019

Aber vor allem die Tatsache, dass Shirin David, die keinen Hehl aus ihren Schönheits-OPs macht, überhaupt einen Preis gewann, stiess auf grosse Kritik:



Sorry ARD aber was soll das . Wer ist die? Schoenheits op als Vorbild? Der Bambi hat seinen Sinn und Wert jetzt auch verloren. Und sowas muss ich zwangsfinanzieren. Ohne Worte — Michael Bauer (@mb3650) November 21, 2019

Wie kann man jemanden auszeichnen, der sehr sehr jungen Mädchen dieses Bild von "Weiblichkeit" vermittelt?!?! Es hat NICHTS mit Emanzipation zu tun sich Silikon in den kompletten Körper zu spritzen und drei Tonnen Make-Up draufzuhaben! #Bambi pic.twitter.com/CIrusBv3lc — larissaweiss04 (@larissaweiss04) November 21, 2019

Zunehmen für Weihnachten

Shirins Diät ist nach der Bambi-Veranstaltung übrigens auch wieder beendet. «Ich habe festgestellt, dass ich nicht wirklich der Typ für Diäten bin», sagt sie. «Ich bin halb Iranerin und halb Litauerin. Und wir essen gerne! Wir sind nicht die Geniesser von Grünzeug.» Auf Weihnachten hin nehme sie deshalb jetzt wieder zu, «und danach kann ich wieder Gemüse essen».

(kfi)