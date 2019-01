Logan Paul will «für einen Monat schwul leben»

«Wir werden versuchen, einen Monat lang schwul zu sein.» Mit dieser Aussage gerät der umstrittene Youtuber Logan Paul (23) erneut ins Twitter-Kreuzfeuer – und erntet einen riesigen Shitstorm.

Gesagt hat er den Satz vergangene Woche in seinem Podcast «Impaulsive» – und somit ist klar, dass Pauls Odyssee von geschmacklosen Beiträgen in eine nächste Runde geht. Der 23-Jährige erzählt im Video von verschiedenen Vorsätzen und Challenges, die er sich für 2019 vornimmt.

«Nur für einen Monat»

Wie er unter anderem verkündet, plane er für März einen «Male Only»-Monat, also einen «Nur-Männer-März». Er wolle mit seinem Co-Moderator Mike Majlak (34) versuchen, «für einen Monat schwul zu leben», sagt Logan. Majlak fügt an: «Nur für einen Monat, dann schwenken wir zurück.»



Besagte Stelle ist hier in diesem Video ab Minute 4:48 zu finden. (Quelle: Youtube/Impaulsive Podcast)

Die Aussage sorgte für grosse Empörung im Netz. Anhänger der LGBTQ-Community zeigen sich erstaunt bis schockiert – die Hauptkritik ist klar: Homosexualität sei keine Entscheidung.

Viele Twitter-User bezogen denn auch Stellung, darunter die Non-Profit-Organisation Glaad, die sich für LGBTQ-Rechte einsetzt:

Sie schreibt Logan kurz und deutlich: «Das ist nicht die Art und Weise, wie das funktioniert.»



Auch dieser User findet klare Worte: «Lieber Logan Paul. Die Schwulen-Community bittet dich an dieser Stelle offiziell, nicht einen Monat lang so zu tun, als wärst du gay. Wir wollen dich nicht.»



Dear Logan Paul.



The gay community would officially like to ask you to NOT pretend to be gay for a month.



We don't want you.



Sincerely,

— Arend Richard (@ArendRox) 12. Januar 2019

«Logan wirft uns um Jahre zurück. Schäm dich!»



@LoganPaul saying he's going gay for a month, is what he's teaching his young and impressionable audience, that being gay is a choice. This will move years of LGBTQ progress back. Shame on you #LoganPaul #LGBTQ

— Justice Horn (@JusticeHorn_) 12. Januar 2019

Dieser User sieht Logans Aussagen als gezielte Provokation – und somit als PR-Mittel. «Dieser Typ sagt und tut schlimme Dinge, um relevant zu bleiben und zu trenden.»



This is exactly what that Tool wants EVERYONE talking about him. This guy stays saying and doing these absolute horrid things as to stay relevant, be trending & the headline. What's that old Hollywood saying.."There's no such thing as bad press". DON'T be a sucker GLAAD — JG (@JDGunn) 12. Januar 2019

Logan reagierte auf die Kritik mit einer faden Entschuldigung. «Das war die falsche Wortwahl ... Mein Fehler.» Immerhin bietet er Glaad das Gespräch an: «Wollen wir in meinem nächsten Podcast darüber sprechen?»



very poor choice of words... my fault. let's get together and talk about it on my podcast next week? https://t.co/Ki8RKgMJOO — Logan Paul (@LoganPaul) 12. Januar 2019

Die Reaktion darauf fiel eindeutig aus:



Logan Paul ist bekannt für seine moralisch fragwürdigen Aktionen: Ein Jahr ist es her, seit er ein Video aus dem japanischen Wald Aokigahara, auch bekannt als «Suicide Forest», postete (ganz oben siehst du einen Clip davon). Darin machte er sich über einen Mann lustig, der sich zuvor das Leben genommen hatte. Youtube sperrte Logan Paul daraufhin vorübergehend von seinem Werbeprogramm.



Hier der Trailer zu seinem Film, der nach seiner Youtube-Sperre rauskam. (Video: Logan Paul Vlogs)

