Wer ist hier die Mutter und wer der Sohn?

Hellbraune Mähne, stechend blaue Augen, volle Lippen: Model-Newcomer Damian (17) – rechts im Bild – ist seiner Mutter, der Schauspielerin Elizabeth Hurley (54), wie aus dem Gesicht geschnitten. Und je älter er wird, desto mehr scheint er ihr zu gleichen.

Umfrage Siehst du deinen Eltern ähnlich? Ja, ich sehe beiden sehr ähnlich.

Ich sehe aus wie meine Mutter.

Mein Vater und ich sind praktisch dieselbe Person.

Ich weiss es nicht.

Nein, wir sehen uns alle nicht ähnlich.



Im neuesten Selfie, das Damian am zweiten Weihnachtstag postete, beweist das britische Mutter-Sohn-Duo auf jeden Fall Zwillings-Potenzial. Weitere nicht minder hübsche Bilder der beiden gibts in oben in der Bildstrecke.

Papa von Damian ist übrigens der amerikanische Geschäftsmann Steve Bing (54), mit dem Elizabeth eineinhalb Jahre zusammen war. Gemeinsame Bilder mit ihm hat der 17-Jährige auf Instagram keine hochgeladen.

(zen)