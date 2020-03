Datet Neymar eine deutsche TV-Moderatorin?

Beim 4:0-Sieg seines Clubs PSG gegen Dijon konnte Superstar Neymar (28) am Samstagabend wegen einer Rotsperre nicht mitspielen. Den Match verfolgte er aber auf den VIP-Plätzen im Parc des Princes in Paris – zusammen mit der deutschen Moderatorin Janin Ullmann (38).

Umfrage Neymar und Janin Ullmann: Was geht da? Die sind eh nur Freunde.

Freunde mit Benefits, vielleicht?

Die sind verliebt, sieht man doch!

Das ist mir herzlich egal.

Die beiden wirkten vertraut, Neymar postete sogar ein Selfie mit Janin in seiner Insta-Story. Ullmann wiederum teilte am Morgen nach dem Spiel ein kurzes Video in ihrem Feed, auf dem sie glücklich in einen Spiegel lächelt.

Gemeinsames Valentinstag-Foto

Es ist nicht das erste Mal, dass der Fussballer und die TV-Frau zusammen gesichtet werden. Mitte Februar moderierte Ullmann in Düsseldorf den Launch einer neuen Capsule-Kollektion von Neymar für das Modelabel Replay.

Und ausgerechnet am Valentinstag teilte Janin ein gemeinsames Selfie. Dazu schrieb sie: «Happy Valentinstag, Neymar.» Und der kommentierte mit einem «Ja» und Lach-Emojis.

Beziehungsstatus: Unklar

Die beiden haben sich bisher nicht zum Stand ihrer Beziehung geäussert. Zuletzt wurde spekuliert, dass Neymar mit dem US-Model Natalia Barulich (28) zusammen sei.

Janin war bis 2018 mit Schauspieler Kostja Ullmann verheiratet, die beiden waren zwölf Jahre ein Paar. Sie startete ihr TV-Karriere beim Musiksender Viva, heute moderiert sie unter anderem «Das Ding» auf Prosieben, ist aber auch für ARD, NDR und Sixx im Einsatz.



(fim)