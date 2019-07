Ist Tana und Jake Pauls Hochzeit nur ein Fake?

Bei Tana Mongeau (21) und Jake Paul (22) gehts zackig: Vor drei Monaten machten die US-Youtuber ihre Beziehung öffentlich, Ende Juni folgte die Verlobung, am Sonntag fand nun die Hochzeit statt – und die beiden haben richtig dick aufgetragen.



Wie sie gegenüber Mirror.co.uk bestätigten, haben die Social-Media-Stars für ihren Hochzeitstag in Las Vegas ganze 500'000 Dollar auf den Tisch gelegt. Sie hatten unter anderem 80 Limousinen gebucht, die ihre 250 Gäste von der Graffiti Mansion (wo die Trauung stattfand) zur Sugar Factory (wo die Afterparty stieg) kutschierten.

Alles nur gefakt?

Dementsprechend pompös wurde auch gefeiert. Die Zeremonie wurde mit einem kostenpflichtigen Livestream übertragen, es gab einen schrägen Pfarrer und eine Schlägerei beim Ringtausch – doch bei so viel Drama büsst das Youtube-Paar an Glaubwürdigkeit ein.

So ganz wird ihm die Blitzhochzeit nicht abgekauft. Eine Twitter-Userin hat gar nachgeforscht und meint herausgefunden zu haben, dass Tana und Jake im rechtlichen Sinne nicht verheiratet sind.

#JanaWedding was Fake & NOT Legally Binding. No marriage license was obtained. Also, to officiate a wedding in NV, you MUST obtain a License to Officiate a Wedding (doesnt matter if you are ordained or not). Approved Licenses are searchable-Armani does not have one.All the Proof: pic.twitter.com/k6YPSJ03x2