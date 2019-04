So fett feierte True ihren ersten Geburtstag

Am 12. April ist Khloé Kardashians (34) Tochter True ein Jahr alt geworden. An der ersten Geburtstagsparty am Sonntag in ihrem Zuhause in Los Angeles gabs unter anderem pastellfarbene Ballons, Schmetterlingsdeko, eine Blumenwand, eine Seifenblasenmaschine, ein Bälleliparadies und Süsses wie Donuts, Glace und Cookies zu bestaunen.

Umfrage Wie findest du Trues erste Geburtstagsparty? Kann man machen. Ist aber wohl eher für die Eltern, das Kind bekommt das ja gar nicht richtig mit.

Spitze! Ich wäre gerne dabei gewesen und ins Bälleliparadies gehüpft.

Völlig übertrieben.

Hauptsache, Party!

Ich wünschte, meine erste Geburtstagsparty wäre so episch gewesen.

Unglaublich, wie viel Geld dafür rausgeschmissen wird. Immerhin spenden sie die Geschenke, das beschwichtigt mich.



Die weiteren Highlights von Trues grosser Geburtstagsfeier:

North trug Kims Heels

Kim Kardashians (38) Tochter North (5) stöckelte in den High Heels ihrer Mutter durch den Garten. North habe das Haus nicht ohne die hohen Schuhe ihrer Mutter verlassen wollen, erzählt Kim in einer Instagram-Story. «Northie, zieh die anderen Schuhe an, die wir mitgenommen haben. Northie, zieh die Schuhe aus», sagt sie weiter.

Einhorn-Ponys mit gefärbtem Schweif

Auf Khloés Story sind Ponys zu sehen, denen die Mähne und der Schweif in passenden Pinktönen gefärbt wurden. Zusätzlich tragen die Ponys ein Horn auf der Stirn – für True muss wohl ein Traum in Erfüllung gegangen sein: Und wer kann schon von sich behaupten, im zarten Alter von einem Jahr bereits Einhorn geritten zu sein?

Auch Tristan ist gekommen

True zuliebe haben sich Khloé und Tristan Thompson (28) nach dem Fremdgeh-Skandal mit Jordyn Woods (21) am Familien-Riemen gerissen. Auf Khloés Instagram-Story ist der Basketballstar am Rand zu sehen. Er selbst hat auf Instagram ein kurzes Video geteilt, das ihn mit seiner Tochter zeigt. Es ist das erste Mal, dass sich die Eltern seit dem Skandal wieder zusammen zeigen.

Zuckerwatte in Tierform

An einem echten Kindergeburtstag dürfen Süssigkeiten selbstverständlich nicht fehlen. An Trues Party gabs aber keine schnöden Gummibärli, sondern Zuckerwatte in Hundewelpen-, Panda-, Enten- und Schweineform.

Geschenke werden gespendet

Dass True mit Geschenken geradezu überhäuft wurde, kommt einem edlen Zweck zugute: Wie Khloé in einer Instagram-Story erklärte, werden die Präsente ans Kinderspital in Los Angeles gespendet.

(afa)