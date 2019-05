Harry und Meghan öffnen ihr Hochzeitsalbum

Anlässlich ihres ersten Hochzeitstages veröffentlichten Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ein Video auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Darin zu sehen: Noch nie gezeigte Bilder ihrer Trauung am 19. Mai 2018.

«Herzlichen Glückwunsch zum 1. Hochzeitstag an Ihre königlichen Hoheiten, den Herzog von Sussex und die Herzogin von Sussex!», heisst es unter dem einminütigen Clip. Das Video wurde mit dem Song «This Little Light of Mine», den das Paar zum Abschluss des Gottesdienstes spielen liess, unterlegt.

Nachricht von Harry und Meghan

Mit den bislang unveröffentlichten Fotos, die einen Einblick hinter die Kulissen der Trauung des Paares geben, möchte sich das Paar noch einmal bei allen Menschen bedanken, die diesen Tag so einzigartig gemacht haben.

«Danke für all die Liebe und die Unterstützung auf der ganzen Welt. Ihr alle habt diesen Tag sogar noch bedeutungsvoller gemacht», richten sich Harry und Meghan an ihre Fans.

Ehepaar und Eltern

Um 12.oo Uhr (Ortszeit) läuteten am 19. Mai 2018 für das Herzog-Paar die Hochzeitsglocken. Der Queen-Enkel und die ehemalige Serien-Schauspielerin schlossen in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor und vor den Augen der Welt den Bund fürs Leben.

Mittlerweile sind die beiden nicht nur seit einem Jahr Mann und Frau, sondern auch seit mehr als einer Woche stolze Eltern ihres Sohnes Archie Harrison.

Das Hochzeitsvideo von Harry und Meghan siehst du oben im Video.

