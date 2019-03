So setzt sich Kylie Jenners Vermögen zusammen

Sie gibt (mindestens) Zehntausende Dollar für den ersten Geburtstag ihrer kleinen Tochter Stormi aus und hat eine Auto-Sammlung im Wert von mehreren Millionen Dollar: Kylie Jenner (21) geht als die jüngste Person in die Geschichte ein, die aus ihrer eigenen Arbeit heraus eine Milliarde Dollar verdient hat. Doch wie kommt diese beeindruckende Summe genau zusammen? Wir haben Kylie Jenner dem Vermögens-Check unterzogen.

3% «Keeping Up with the Kardashians»

Seit 2007 wird Kylies Leben und das ihrer berühmten Familie im TV-Format «Keeping Up with the Kardashians» (KUWTK ) dokumentiert. Das brachte ihnen nicht nur viel wertvolle Aufmerksamkeit, sondern jeder Einzelnen auch eine gute Stange Geld: 80 Millionen Dollar soll die Familie vom Sender «E!» für die Staffeln 10 bis 14 bekommen haben.

Kris Jenner (63), Oberhaupt und Manager der Familie, soll im Jahr 2017 einen neuen Vertrag unterzeichnet haben, der mit «etwas unter 100 Millionen Dollar» das Weiterdrehen von KUWTK bis ins Jahr 2020 sichert. Das haben «Variety» und TMZ.com berichtet.

Angenommen, die 180 Millionen werden fair durch die sechs Hauptdarstellerinnen der Serie geteilt, dann würde das rund 30 Millionen auf Kylies Konto spülen. Einen Teil werden die Schwestern an ihre Manager-Mutter abtreten müssen.

Nicht zu vergessen ist aber das Geld, das die Familie bereits vor der zehnten Staffel machte. Gemäss Cosmopolitan.com dürfte es sich um «eine kleinere Zahl als erwartet» handeln – im siebenstelligen Bereich. Kylie hatte also bereits als Teenager ein gutes Startkapital, vermutlich im zweistelligen Millionenbereich, um sich später selbstständig zu machen.

90% «Kylie Cosmetics»

Am meisten verdient die Selfmade-Milliardärin mit ihrer eigenen Kosmetik-Marke Kylie Cosmetics. 900 Millionen US-Dollar soll diese laut «Forbes» wert sein.

Ziemlich, ach was, ober-mega-unglaublich beeindruckende Zahlen für die Tatsache, dass Kylies Unternehmen erst ein paar Jahre alt ist: Im November 2015 gingen die Kylie-Cosmetics-Produkte erstmals auf den Markt – und waren innerhalb einer Minute ausverkauft. Die Firma ist zu 100 Prozent in Kylies Besitz.

Ihre Reichweite in den sozialen Medien mit 128 Millionen Followern allein auf Instagram trägt wohl massgeblich zum Erfolg und der Bekanntheit des Labels bei.

7% Werbe-Deals

Eine weitere Einnahmequelle von Kylie sind ihre Werbeverträge. Und von denen hat sie ebenfalls einige – sie machen den Rest von Kylies Vermögen aus. Sie hat zurzeit Deals mit Nike und PacSun. Auch mit ihrer Bekleidungslinie Kendall + Kylie, die Kylie zusammen mit ihrer älteren Schwester Kendall Jenner (23) besitzt, verdient sich die 21-Jährige wohl noch ein mehr als ein nettes Taschengeld dazu.

Zudem soll die Super-Influencerin pro gesponsertem Instagram-Post rund eine Million Dollar einsacken.

