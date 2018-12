«Nach unserer Hochzeit brauchen Gäste Ferien»

Am Sonntag wirds ernst. Dann sollen Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra (36) und der zehn Jahre jüngere US-Sänger Nick Jonas (26) im prächtigen Hotel Umaid Bhawan Palace in Jodhpur den Bund der Ehe eingehen. Allein die palastähnliche Location soll pro Abend 60'000 Dollar kosten.

Und die Zeremonie im Prunkhotel ist nur ein kleiner Programmpunkt von vielen. Die Sause des Glamourpaars dauert mehrere Tage und wird in Indien längst als «Hochzeit des Jahres» gefeiert. Die Braut soll laut «Dailymail» geschworen haben, dass die Gäste anschliessend «Ferien brauchen» werden. Wieso, wird bei den Details, die inzwischen durchgesickert sind, klar:

Die Vorfeiern

Seit Sonntag sind Nick und Priyanka in Mumbai, bereits am Montag gabs das erste Fest. Zusammen mit Nicks berühmtem Bruder Joe (29) und dessen Verlobter Sophie Turner (22) hat das Paar in einem Restaurant die Hochzeitsfeierlichkeiten eingeläutet.

Am Mittwoch folgte die Ganesh Puja, ein festes Ritual einer indischen Hochzeit. Von Chopras Elternhaus aus haben sich die beiden laut TMZ.com auf den Weg zur hinduistischen Zeremonie zu Ehren der Götter gemacht.

Am Donnerstag ging es mit dem Mehndi-Ritual weiter, bei dem die Braut und ihre weiblichen Gäste ihre Hände und Füsse mit Henna-Malereien verzieren liessen. Bei einer Sangeet-Party, bei der wie in Bollywood-Filmen getanzt und gesungen wird, wurden zudem die Familien miteinander bekannt gemacht.

Die grosse Feier

Die eigentlichen Hochzeitszeremonien folgen am Sonntag. Nick soll nach indischem Brauch auf einem Pferd zur Trauung reiten, wie er in einem Interview mit der «Vogue» verriet. Dabei soll er «wie ein König gekleidet» sein und Turban und Schwert tragen. Während des Gottesdienstes wird das Paar siebenmal um ein Feuer laufen und damit die sieben Leben, die sie miteinander teilen werden, symbolisieren. Auf die indische Hochzeit folgt eine christliche Zeremonie.

Fürs anschliessende Fest wurde im Garten des Hotels eine grosse Bühnenlandschaft gebaut. Möglicherweise wird Nick sogar selbst ein Ständchen zum Besten geben, munkelt man. Als spektakuläres Finale ist ausserdem ein grosses Feuerwerk geplant. Zahlreiche Kisten voller Feuerwerkskörper wurden auf einem nahe gelegenen Feld gesichtet.

Die Outfits

Priyanka hat verraten, sie werde ein Brautkleid von Ralph Lauren tragen. Der Designer hat bislang nur Hochzeitsoutfits für seine Familienangehörigen designt – für Priyanka soll er aber eine Ausnahme gemacht haben. Sein Dress dürfte bloss eines von vielen an diesem Wochenende sein.

Die Gäste

Schon am Donnerstag sind laut «Daily Mail» die ersten Gäste im Palast angekommen. Erwartet werden die Schauspieler Dwayne «The Rock» Johnson (46), Jonathan Tucker (36) und Chord Overstreet (29). Gut möglich, dass auch Nicks gute Freundin und Sängerin Shania Twain (53) kommen wird. Ausserdem soll Priyankas Freundin und Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (35) kommen.

Eine wichtige Absenz

Nicht dabei sein wird dagegen eine von Chopras engsten Freundinnen: Herzogin Meghan (37), Ex-Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry (34), hat abgesagt, wie «US Weekly» von einer Quelle wissen will. Grund sei ihre Schwangerschaft. «Priyanka ist unglaublich», sagte Meghan im Juli 2016 gegenüber der indischen Presse. «Sie ist eine wirklich gute Freundin geworden.» Im Mai dieses Jahres war die Bollywood-Schauspielerin dann auch zu Gast an Meghans grosser Royal Wedding in Windsor.

Brautpaar, Gäste, Location: Fotos der Sause siehst du in der Bildstrecke oben.

