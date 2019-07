So öffnet Jason Statham eine Flasche mit dem Fuss

Mit einer artistischen Einlage sorgt Jason Statham (51) derzeit für einen Hype auf Instagram: Der Actionstar postete Anfang Woche ein Video, in dem er zum Tritt ausholt, sich dabei um die eigene Achse dreht, um mit seiner Fusssohle den Schraubverschluss einer Getränkeflasche so zu streifen, dass dieser sich löst und zu Boden fällt. Über elf Millionen Mal wurde der kurze Clip in den ersten 24 Stunden aufgerufen – Tendenz steigend.

Grund für die Social-Media-Akrobatik des Hollywoodstars ist die neue #BottleCapChallenge (zu Deutsch: Flaschendeckel-Herausforderung). Seit Ende Juni veröffentlichen User unter dem Hashtag ähnliche Videos und nominieren andere Nutzer, es ihnen gleichzutun. Darunter finden sich mittlerweile eben auch einige Promis – wie Jason Statham oder John Mayer (41).

Designer nominiert MMA-Profi

Erstmals Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat die Challenge laut Menshealth.com, nachdem der kanadische Designer und Co-Founder des Berliner Labels Acronym Errolson Hugh ein Video von seinem Versuch postete.

Unter dem Clip forderte er im Anschluss den US-amerikanischen Mixed-Martial-Arts-Champion Max Holloway (27) heraus, der die Aufgabe ebenfalls mit einem gekonnten Tritt löste – sogar ohne den Verschluss von der Flasche zu heben.

Wie Jason Statham, John Mayer und Errolson Hugh die neue Social-Media-Challenge meistern und wie es aussieht, wenn mans nicht schafft, siehst du oben im Video.

Schaffst du die #BottleCapChallenge? Wenn ja, dann sende uns ein Video, wie du eine Glasflasche mit deiner Schuhsohle öffnest, via Whatsapp an unsere Community-Nummer: +41 76 248 56 93 (Nummer zuerst speichern).

