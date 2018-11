Whisky Cola und Herzballons für Malle-Jens

Keine Woche nach seinem plötzlichen Krebs-Tod mit 49 Jahren ist Jens Büchner eingeäschert worden. Am Freitagabend lud seine Frau Daniela (40) nun auf Mallorca zusätzlich zu einer Gedenkfeier für den deutschen Reality-Star . Und die war vor allem eines: bunt und unkonventionell. «So, wie sein Leben war. Turbulent, laut, aufregend», sagte Büchners Witwe im RTL-Interview.

Umfrage Wie oft schaust du «Goodbye Deutschland», die Sendung, die Malle-Jens berühmt machte? So oft es geht!

Ab und zu.

Einmal und nie wieder.

Noch nie. Habe ich auch nicht vor.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Nur Freunde und Familie

Auf Schritt und Tritt liess sich Malle-Jens zu Lebzeiten von Kameras begleiten. Die Öffentlichkeit war sein Leben. Ungewöhnlich still war seine Abschiedsfeier: Nur sein engster Kreis erwies ihm am Freitagabend die letze Ehre, gemäss RTL rund 30 Leute. Seine Eltern kamen, seine Kinder sowie einige seiner Mallorca-Freunde. Austragungsort war Büchners Garten in Cala Bona.

Keine Trauerkleider

Alle Gäste sollen in bunter Garderobe statt schwarzen Trauerkleidern erschienen sein. «Er hätte sich keine Trauerfeier gewünscht, wo wir da in Schwarz sitzen und heulen und so einen Leichenschmaus machen. Nein. Eine schrille Verabschiedung wäre in seinem Sinne gewesen», so Daniela Büchner.

Sie selbst trug laut «Bild» ein graues Kleid. Sie habe abgenommen, und es sei nicht zu übersehen gewesen, wie sehr sie die vergangenen Tage mitgenommen haben. Schon zu Beginn der Feier sei es bei ihr zu Tränen gekommen.

Anstossen mit Whisky

Den Trauergästen wurde Jens' Lieblingsgetränk Whisky Cola als Shots ausgeschenkt. Ein Gast soll ein Glas vor die Urne gestellt und gesagt haben: «Der ist für dich.»

Erinnerungen und Herz-Ballons

An einem grossen Vorhang mit einer Lichterkette hatte Büchners Familie private Fotos aufgehängt, die an sein wildes Leben erinnerten. Daniela Büchner liess zudem rote Herz-Ballons in den Abendhimmel steigen. Dazu soll im im Hintergrund leise «Das Leben ist schön» von Sarah Connor gelaufen sein. Jens habe sich das Lied gewünscht. Nach der Aktion soll seine Witwe zusammengesackt und von ihrer ältesten Tochter gehalten worden sein.

Jens Büchner hinterlässt acht Kinder: Aus einer früheren Beziehung stammen die Töchter Jenny (23) und Jessica (20). Mit Jennifer Matthias (31), mit der er nach Mallorca auswanderte, hatte er den achtjährigen Leon. Mit Ehefrau Daniela kamen im Mai 2016 die Zwillinge Diego und Jenna hinzu. Sie hatte ausserdem drei Kinder mit in die Ehe gebracht.

(kfi)