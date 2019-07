Social-Media-Aus bei GNTM-Siegerin Simone

Ihre Social-Media-Accounts

Seit ihrem GNTM-Sieg am 23. Mai hat Simone 45 Beiträge auf Instagram veröffentlicht – damit war sie eigentlich eine aktive Userin. Doch nun ist Schluss: Simi will sich von Social Media zurückziehen, wie sie in einem Insta-Post am Donnerstagabend bekannt gab:«Viele Fans werden sicherlich enttäuscht sein, aber ich habe mich dazu entschieden, erstmal Abstand von Social Media zu nehmen.»

«Innerhalb meines letzten Jahres sind viele Ereignisse passiert und auf Social Media herrschte ein grosser Wirbel», so die 22-Jährige. Einen genauen Grund für ihren Insta-Ausstieg gibt sie damit aber nicht an. Man kann lediglich erahnen, dass ihr die sozialen Netzwerke wohl zu schaffen machten – so schreibt sie weiter, dass «man sich von negativen Einflüssen trennen soll»

Sie werde aber «nicht von der Bildfläche verschwinden»: «Ich will mich jetzt auf die wahre Model-Welt fokussieren und hart meine Ziele verfolgen.» Auch wenn das gut klingt: In der heutigen Fashion-Branche sind aktive Social-Media-Kanäle ein Muss. Nicht selten vergeben Casting-Direktoren sogar gezielt ihre Jobs an Models mit einer hohen Engagement-Rate auf Instagram und Co.

Ihre Jobs

Jobmässig ergatterte die 22-Jährige vor allem Aufträge durch ihren GNTM-Sieg. So war sie bereits in der deutschen «Harper's Bazaar» zu sehen und hatte diverse Shootings für den Duschgel-Brand Palmolive. Ausserdem stand sie für die Parfum-Linie von Michael Michalsky (52), Designer und GNTM-Juror, vor der Kamera.

An der Berliner Fashion Week anfangs Juli konnte sie zudem an einigen Shows laufen – allerdings kam es da zum Eklat. Eigentlich hätte Simone für Designerin Ulli Ehrlich laufen sollen, tauchte dann aber – ohne Bescheid zu geben – nicht auf. Die Designerin musste daraufhin gemäss «Stern» die Show komplett umplanen.

«Ich konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mitlaufen», erklärte sie später gegenüber «Bild». Mehr wollte sie damals nicht preisgeben, entschuldigte sich aber für die Umstände – künftig würde sie anders mit solchen Situationen umgehen.

Ihre Gesundheit

Simone leidet immer wieder unter ihrer Gesundheit: Mit 18 Jahren musste sie sich einer schweren Operation an den Beinen unterziehen, auch heute hat sie immer wieder Schmerzen.

So auch während den Dreharbeiten von GNTM: Simi musste oft Pausen machen oder sogar Trainings aussetzen. Zusätzlich scheint sie auch häufig an Grippen und Erkältungen zu leiden.

«Ich habe Fieber, Grippe, Schnupfen, Husten und zusätzlich eine ganz schlimme Hautirritation», erzählte sie wenige Tage nach ihrem Sieg auf Instagram. Einige ihrer Follower sind inzwischen genervt von den vielen Zwischenberichten über ihren aktuellen Gesundheitszustand.

«Immer dieses Drama, das finde ich langsam echt ätzend. Ich werde jetzt entabonnieren», kommentierte eine Followerin unter einem Insta-Beitrag, in dem das Model ihre Gesundheit thematisierte.

Ihre Fans

Simone hatte den followerstärksten Insta-Account der GNTM-Kandidatinnen und damit die grösste Social-Media-Community. Kurz nach ihrem Sieg gewann sie zusätzliche Abonnenten, danach konnte sie die Follower-Zahl jedoch nicht halten: Seit Anfang Juni nimmt diese gemäss influencermarketinghub.com stetig ab.

Die Kommentare liessen vermuten, dass Simones Content die Fans auf Dauer langweilte: «Dein Account kommt leider sehr altmodisch und unbeholfen daher», schrieb eine Userin.

Womöglich hat das Model sich die Kritik nun zu Herzen genommen und zieht sich darum zurück. Ihre Fans scheint Simones Entscheidung nicht zu schockieren. In den Kommentaren unter ihrem Ausstiegs-Post erhält sie viel Zuspruch: Der Grossteil der User wünscht ihr «Alles Gute» und meint, es sei ein «gutes Statement». Viele bekräftigen das Model in ihrer Entscheidung, sich erstmal von den sozialen Medien zu distanzieren.

Das Fazit

Simone hat durchaus grosses Potential für eine erfolgreiche Model-Karriere– schliesslich schnitt sie auch während GNTM oft als Beste ab und schaffte es immer wieder, die Kunden zu begeistern. Ganz leicht scheint ihr der Sieg und die damit verbundenen Verpflichtungen nun aber nicht von der Hand zu gehen.

Dass sie schon einmal einem Job fernblieb, ihre Followerzahl nicht halten kann und aufgrund ihrer Gesundheit oft eingeschränkt ist, spricht aber nicht gerade für einen Durchbruch in der Mode-Branche. Ob ihr Social-Media-Aus sie wieder auf den grünen Ast bringt, wird sich zeigen – ihre Fans scheinen zumindest hinter ihr zu stehen.

(mim)