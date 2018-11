SpongeBob-Erfinder stirbt mit 57 Jahren

Mit der Erfindung der TV-Figur SpongeBob Schwammkopf wurde Stephen Hillenburg berühmt. Nun starb der Comic-Zeichner mit 57 Jahren.

Umfrage Haben Sie die Serie SpongeBob Schwammkopf verfolgt? Ja, ich bin mit Bikini Bottom aufgewachsen.

Ich möchte einen Krabbenburger!

Schwämme? Die nutze ich nur für den Abwasch.

Dies bestätigt der TV-Sender Nickelodeon auf Twitter: «Wir sind traurig, die Nachricht vom Tod von Stephen Hillenburg, dem Schöpfer von SpongeBob Schwammkopf, zu teilen. Heute gibt es eine Schweigeminute, um sein Leben und seine Arbeit zu ehren.»

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛 — Nickelodeon (@Nickelodeon) November 27, 2018

Fans trauern auf Twitter

Im letzten Jahr wurde bei Hillenburg die Nervenkrankeit ALS diagnostiziert. Trotzdem arbeitete er weiter an der SpongeBob-Serie. Er hinterlässt eine Frau und einen 10-jährigen Jungen.

Die Fans der Serie trauern in den sozialen Netzwerken. Ein User schreibt: «Danke, dass du diese wunderbare Show kreiert hast. Wir wünschen der Familie viel Kraft.»



Stephen Hillenburg, the creator of Spongebob Squarepants, has passed away. Thank you for creating this wonderful show. We are sending love to his family. ❤️ pic.twitter.com/GMGuSstHvK — Channel Frederator (@channelfred) November 27, 2018

Ein weiterer User bedankt sich: «Ruhe in Frieden Stephen Hillenburg, danke für meine Kindheit.»

RIP Stephen Hillenburg, thank you for my childhood pic.twitter.com/Bso1oV1OP7 — spongebob shots (@spongebobshots) November 27, 2018





(fss)