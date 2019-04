Star-DJ Avicii schluckte 20 Pillen pro Tag

Ein Jahr ist es her, seit der Star-DJ Avicii am 20. April 2018 gestorben ist. Der schwedische Superstar wurde nur 28 Jahre alt. Eine von BBC produzierte Dokumentation über den Künstler wurde kurz nach dessen Tod aus dem Programm genommen. Jetzt wird der Film erneut gezeigt.

In der Dokumention werden neue Details über das Leben des Star-DJs bekannt. So soll Avicii unter Angstzustände gelitten haben, die er mit Alkohol versuchte zu betäuben. Durch den Alkoholmissbrauch landete er während seiner Australien-Tour 2014 mit einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse im Spital.

«Ich hatte immer noch Angstzustände»

Im Spital wurde ihm die Gallenblase entfernt und gegen die Schmerzen wurden ihm verschiedene Medikamente verschrieben – darunter auch das abhängig machende Opiat Percocet. Anfangs wollte er die Medikamente nur einen Monat lang nehmen, schliesslich wurden aber vier Monate daraus.

«Ich habe 20 Pillen am Tag geschluckt, aber sagte mir trotzdem, ich sei nicht abhängig. Ich hatte immer noch Angstzustände und musste dann wieder zu touren beginnen», sagte Avicii im Film.

2016 kam schliesslich der grosse Crash: Nach 813 Konzerten sagte Avicii alle weiteren Shows ab und nahm sich eine achtmonatige Auszeit auf Ibiza. «Es war einfach der Punkt, an dem es zu viel war», sagte Avicii.

Der Schwede hinterliess ein Vermögen von rund 25 Millionen Franken, das seine Eltern erbten. Sie gründete mit einem Teil des Vermögens die «Tim Bergling Stiftung», die sich für Suizid-Prävention einsetzt.

Neue Single

Wenige Tage vor seinem Todestag wurde seine neue Single «SOS» veröffentlicht. Als Gastkünstler ist der Soul-Sänger Aloe Blacc zu hören. Er wurde unter anderem mit einem Song «I Need a Dollar» berühmt und ist auch schon bei Aviciis Hit-Song «Wake Me Up» zu hören. Am 6. Juni soll das neue Album vom Avicii erscheinen. Es trägt den Titel «TIM».

