Star aus «Trainspotting 2» auf Strasse erschossen

Bradley Welsh war einst Fussball-Hooligan, dann stieg er aus und arbeitete für wohltätige Zwecke. Nun wurde der 42-Jährige im schottischen Edinburgh auf offener Strasse erschossen, wie britische Medien berichten. Der Vater einer achtjährigen Tochter erlitt lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf.

Die Ermittler gehen laut dem Mirror davon aus, dass Welsh kurz vor dem Vorfall sein Boxstudio verliess, in dem der ehemalige Leichtgewicht-Meister junge Menschen trainierte hatte, um sie vor der Kriminalität zu bewahren. Welsh starb noch vor Ort, wie die Polizei auf Facebook mitteilte.

Zeugen berichten, wie bewaffnete Polizisten zum Tatort eilten. Die Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Die Ermittlungen laufen.

Obwohl er kaum Schauspielerfahrung hatte, ergatterte Welsh eine Rolle in «Trainspotting 2». Im Film spielt er einen Milieu-Gangster, der sein Revier verteidigt.

Mit Drehbuchautor und Schriftsteller Irvine Welsh war er gut befreundet, wie der Mirror schreibt. Auf Twitter bekundete der Autor seine Trauer: «Machs gut, mein grossartiger und toller Freund. Danke, dass du aus mir eine bessere Person gemacht hast und mir geholfen hast, die Welt in einem besseren und weiseren Licht zu sehen.»

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. 💚 pic.twitter.com/3duKqBxvxO