Starb Cameron Boyce nach epileptischem Anfall?

Die Trauer ist gross: In der Nacht auf Sonntag ist Disney-Star Cameron Boyce mit nur 20 Jahren im Schlaf verstorben. Seine Familie bestätigte seinen Tod gegenüber ABC News. «Er starb im Schlaf aufgrund eines Anfalls, der auf eine chronische Krankheit zurückzuführen war, gegen die er behandelt wurde.»

Gemäss TMZ.com litt der Schauspieler seit seiner Geburt an Epilepsie. Immer wieder soll er krampfartige Anfälle gehabt haben. Halten diese allerdings länger als ein paar Minuten an, können sie lebensbedrohlich sein.

«Ein Albtraum, aus dem ich nicht erwache»

Auf Twitter meldete sich mittlerweile auch Camerons Vater zum Verlust zu Wort. «Ich bin überwältigt von der Liebe und Unterstützung, die unsere Familie erhalten hat. Es hilft, den Schmerz dieses Albtraums zu lindern, aus dem ich einfach nicht erwache», so Victor Boyce. Er könne den Fans nicht genug dafür danken.

I’m overwhelmed with the love and support our family has received. It really does help to ease the pain of this nightmare I can’t wake up from. I can’t thank you guys enough.