Buchli geht auf die Strasse – und wer daheimbleibt

Am 14. Juni 1991 versammelten sich rund eine halbe Million Frauen und Männer in Schweizer Städten, um für Lohngleichheit und gegen sexuelle Belästigung zu protestieren. Diesen Freitag, exakt 28 Jahre später, ziehen erneut Schweizerinnen und Schweizer durch die Strassen, um am Frauenstreik 2019 für die Gleichstellung von Mann und Frau einzustehen.

Das Motto des diesjährigen Streiks lautet «Lohn, Zeit, Respekt!» – und es soll unter anderem auf Lohnungleichheit, Diskriminierung, sexuelle Belästigung und ungleiche Verteilung der Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen.

20 Minuten hat verschiedene bekannte Schweizerinnen gefragt, was sie von dem Streik halten – und ob sie am Freitag auch demonstrieren gehen werden.



Wer neben Sportjournalistin Steffi Buchli sonst noch auf die Strasse geht und wer vom Streik nichts hält, erfährst du in der Bildstrecke.

