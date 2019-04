Das FBI ermittelt gegen Bastian Yotta

Auf Instagram prahlt Bastian Yotta gerne mit seinem teuren Hab und Gut, posiert mit Luxus-Karossen und inszeniert sich als Selfmade-Millionär, Motivations-Guru und erfolgreicher Unternehmer. In der Offline-Welt steht dem 42-Jährigen nun aber das Wasser bis zum Hals.

Gemäss Bild.de ist Bastian Yotta nämlich erneut im Visier der deutschen Behörden. Bereits Anfang Dezember wurde der Reality-Star bei seiner Anreise zum RTL-Dschungelcamp am Frankfurter Flughafen wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung von der Polizei festgenommen und musste eine Nacht im Gefängnis verbringen.

Die Finanzämter in seiner Geburtsstadt Landshut und München wollen umgerechnet rund 760'000 Franken von Yotta haben. Dabei handelt es sich unter anderem um offene Forderungen aus dem Jahr 2008.

Er zahlt in den USA keine Steuern

Doch damit nicht genug: Nun ermitteln auch die US-Behörden im Fall Yotta, wie die deutsche Zeitung weiter berichtet. Seit Ende 2014 lebt Bastian dank eines Künstlervisums in den USA.

Da er dort ebenfalls keine Steuern zahlen soll, haben die zuständigen Beamten die zentrale Sicherheitsbehörde, das FBI, eingeschalten. «Herr Yotta hat es perfekt geschafft, sich vor dem deutschen und dem amerikanischen Steuersystem zu verstecken, hat seine Adresse verschleiert. Für das US-Finanzamt ist deshalb nun das FBI aktiv geworden», erklärt ein deutscher Fahnder gegenüber Bild.de.

In Amerika habe Bastian Yotta angegeben, dass er seine Gelder in Deutschland versteuert, doch den deutschen Behörden versicherte er, seine Abgaben in den USA zu leisten.

Internationaler Haftbefehl

Ein Steuerbescheid ist erst dann wirksam, wenn er an die korrekte Adresse zugestellt worden ist – und das könnte für den selbsternannten Millionär nun zu einem grossen Problem werden.

«Wenn selbst das FBI keine korrekte US-Adresse von Herrn Yotta ermitteln kann, könnte er demnächst per internationalem Haftbefehl gesucht werden», so der deutsche Fahnder.

