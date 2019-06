Kylie Jenner zeigt, was sie an einem Tag alles macht

«Ich wollte euch einen Einblick in einen für mich typischen Tag geben», schreibt Kylie Jenner (21) zum 20-minütigen Video, in dem sie alles vervloggt hat, was sie während 18 Stunden so erlebt – und was sie ihren Abonnenten zeigen will. Logisch, dass ihr Beauty-Brand Kylie Cosmetics darin eine wichtige Rolle spielt.

So wissen wir jetzt, was bei Büro-Besprechungen gegessen wird, was sich Töchterchen Stormi (1) am liebsten auf dem iPad ansieht und wie ein Geburtstagsessen unter Freundin in der High Society von Los Angeles aussieht.

Das komplette Video siehst du hier unten und wenn du – entgegen dem Namen des Mediums, das du in diesem Moment konsumierst – gerade keine 20 Minuten Zeit hast, fassen wir dir die Wichtigsten Erkenntnisse oben in der Bildstrecke zusammen.



Innerhalb der ersten zwölf Stunden nach dem Upload hatte der Vlog-Beitrag schon weit über vier Millionen Aufrufe. (Quelle: Youtube/Kylie Jenner)

