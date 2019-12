Zac Efron entkommt beim Dreh nur knapp dem Tod

Trotz der Ironie kein Witz: Während US-Schauspieler Zac Efron in Papua-Neuguinea eine neue Survival-Show mit dem Titel «Killing Zac Efron» (mehr dazu oben in der Bildstrecke) drehte, ist er nur knapp dem Tod entronnen. Der 32-Jährige soll seit Anfang Dezember auf der Insel nördlich von Australien unterwegs sein, um sie im Rahmen der Reality-Serie zu erkunden.

Laut «The Sunday Telegraph» ist der «High School Musical»-Darsteller dabei kurz vor Weihnachten an einer Form von Typhus oder einer ähnlichen bakteriellen Infektion erkrankt. Typhus zeichnet sich vor allem durch hohes Fieber aus und kann unbehandelt tödlich verlaufen. Übertragen wird die Infektionskrankheit durch verunreinigte Lebensmittel oder kontaminiertes Wasser.

Notfall-Flug nach Australien

Der erkrankte Efron wurde danach Berichten zufolge notfallmässig und in medizinischer Begleitung von Papua-Neuguinea ins australische Brisbane geflogen. In einem privaten Spital sei der Schauspieler anschliessend einige Tage lang behandelt worden, ehe die Ärzte ihn rechtzeitig zu Weihnachten wieder in die Staaten entliessen.

Der Leiter von Medical Rescue, die den Notfall-Flug organisierte, bestätigte gegenüber «The Sunday Telegraph», dass seine Organisation einen US-Bürger in seinen Dreissigern zur ärztlichen Versorgung von Papua-Neuguinea nach Brisbane transportiert hat. Er dürfe allerdings keine weiteren Angaben zum Patienten machen.

