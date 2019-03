Felicity Huffman kommt für 250'000 Dollar frei

Die Hollywood-Schauspielerinnen Felicity Huffman (56) und Lori Loughlin (54), bekannt aus «Desperate Housewives» und «Fuller House», haben Bestechungsgelder an Organisationen bezahlt, die ihren Kindern die Aufnahme an US-Elite-Universitäten gewährleisteten. Seit Dienstag, als der Betrug vom FBI aufgedeckt wurde, ist bereits viel passiert. Wir verschaffen Überblick.

Die Ausgangslage

Felicity Huffman bezahlte für ihre älteste Tochter Sofia Grace Macy (18) Geld in der Höhe von 15'000 Dollar – getarnt als wohltätige Spende – an einen Vermittler. Dieser veranlasste daraufhin, dass Huffmans Tochter bei der College-Aufnahmeprüfung doppelt so viel Zeit bekam wie die anderen Studenten. Im Nachhinein seien einige falsche Antworten zudem korrigiert worden, berichten diverse US-Medien.

Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli (55) haben gemäss BBC Bestechungsgelder in der Höhe von 500'000 Dollar bezahlt. Im Gegenzug wurden ihre Töchter Olivia Jade Giannulli (19) und Isabella Rose Giannulli (20) ins Ruderteam der University of Southern California aufgenommen – was ihnen den Eintritt in die angesehene Bildungsinstitution sicherte. Dies, obwohl beide zuvor noch nie gerudert hatten.

Huffman wurde verhaftet

Am Dienstagmorgen wurde Felicity Hoffman in ihrem Haus in den Hollywood Hills von sieben FBI-Agenten verhaftet und in ein Gerichtshaus gebracht, wie TMZ.com berichtet. Auch Lori Loughlin sollte am Dienstag verhaftet werden, da sie sich aber nicht in den USA befand, soll sie sich am Mittwoch nach ihrer Rückreise in die Staaten freiwillig den Behörden stellen.

250'000-Dollar-Kaution bezahlt

Nach einer Anhörung in einem Bundesgericht in Los Angeles wurde Felicity Huffman vom Richter die Freilassung für eine Kaution von 250'000 Dollar angeboten, wie CNN berichtete. Diese Summe hat daraufhin laut TMZ.com ihr Ehemann William H. Macy (69) bezahlt. Huffmann ist somit wieder frei, sie musste jedoch ihren Pass abgeben und darf bis zu ihrer nächsten Anhörung am 29. März das Land nicht verlassen.

Social-Media-Accounts gelöscht und Shitstorm

Lori Loughlin hat seit der Aufdeckung des Skandals am Dienstag ihre beiden Instagram-Accounts gelöscht. Ihre beiden Töchter, von denen die jüngere Tochter Olivia Jade mit insgesamt über drei Millionen Followern auf Instagram und Youtube sehr aktiv ist, haben sich bisher zum Skandal noch nicht geäussert.

Deren Social-Media-Karriere dürfte aber einen Einbruch erleiden. «Negative Presse macht einen Influencer radioaktiv in den Augen von Werbekunden», sagt Eric Dahan, CEO der Influencer-Agentur Open Influence, gegenüber «Hollywood Reporter». Die 19-Jährige, die bereits Werbeverträge mit Sephora, Marc Jacobs oder Dolce Gabbana hatte, muss also mit erheblichen Konsequenzen rechnen.

Die weiteren Schritte

Das FBI führt im Moment intensive Untersuchungen an den Elite-Universitäten USC, Yale und Georgetown durch. Eine Quelle erzählt gegenüber TMZ.com, dass die University of Southern California alle betroffenen Schüler, die von den Tätigkeiten ihrer Eltern wussten, suspendieren werde.

Wie ein FBI-Agent während einer Konferenz in Boston sagte, sollen Eltern landesweit Bestechungsgelder von bis zu 6,5 Millionen Dollar bezahlt haben. Bis jetzt wurden gemäss CNN 46 Leute angeklagt.

